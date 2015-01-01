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बैठक:"साडा खेत साडा’ अधिकार यात्रा की तैयारी के लिए बैठक

नवांशहर4 घंटे पहले
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लोक इंसाफ पार्टी द्वारा पार्टी प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस व सरप्रस्त बलवीर सिंह बैंस की अगुवाई में "साडा खेत’, "साडा पाणी’ "साडा हक’ अधिकार यात्रा जो 16 से 19 नवंबर तक निकाली जानी है, की तैयारियों को लेकर यहां बरनाला हाउस में स्थित पार्टी दफ्तर में बैठक की गई। जिला प्रधान हरप्रभमहल सिंह की अगुवाई में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में भले ही जिस भी पार्टी की सरकार हो उस सरकार ने हमेशा देश व दुनिया का पेट भरने वाले राज्य पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार ही किया है। सन 1955 में पंजाब का पानी छीन कर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को दे दिया, अब केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून लागू करके किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। इस मामले को लेकर लंबे संघर्ष के बाद विधान सभा में दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान को जा रहे पानी की कीमत वसूलने के लिए प्रस्ताव पारित करवाया था।

मगर बादल व कैप्टन सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को पानी का बिल बनाकर नहीं दिया गया। जिसके चलते पार्टी द्वारा 9 जिलों से संबंधित 21 लाख पंजाबियों द्वारा किए जाने वाले हस्ताक्षर वाली पटीशन फाइल पंजाब विस में दाखिल करवाई जाएगी। पंजाब को बचाने के लिए यह मुहिम चलाई जानी है। इसलिए इस मुहिम का हिस्सा अधिक से अधिक लोगों को बनना चाहिए। इस मौके पर रघुवीर सिंह कुल्लेवाल, मनजीत बेदी, जसपाल सिंह बलाचौर, जसविंदर सिंह काहमा, सुरजीत सिंह घक्केवाल, हरिंदर सिंह सलोह, अवतार सिंह पठलावा, मनजीत कौर, रणजीत सिंह, करमजीत सिंह, गुरदीप सिंह, जसवंत सिंह, गुरविंदर सिंह, महिंदर सिंह, मनजीत सिंह, हरविंदर सिंह बंगा, सुरिंदर पाल सिंह, कुलदीप राज बंगा, दिलबाग सिंह, हरभजन सिंह, बलविंदर सिंह, चैन सिंह भी मौजूद रहे।

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