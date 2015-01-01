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26 नए पॉजिटिव मिले:ज्ञानी जैल सिंह नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया

रोपड़10 घंटे पहले
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जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। शुक्रवार को भी जिले में 26 नए कोरोना केस सामने आए हैं जबकि संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके चलते ज्ञानी जैल सिंह नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मरने वाले 2 लोगों में एक 89 वर्षीय व्यक्ति गांव फूलपुर गरेवाल ब्लॉक भरतगढ़ और 70 वर्षीय व्यक्ति गांव रोलू माजरा नजदीक चमकौर साहिब का था।

सीएमओ डॉ. दविंदर कुमार ने बताया कि जिले में शुक्रवार को पॉजिटिव मिले 26 लोगों में 10 लोग रोपड़ के हैं। नंगल की एक महिला और चार पुरुष सहित 5 लोग, आनंदपुर साहिब के 5 लोग हैं जिनमें दो महिलाएं व तीन पुरुष, मोरिंडा में 3 लोग जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष, भरतगढ़ में 2 और चमकौर साहिब का 1 व्यक्ति शामिल है।

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