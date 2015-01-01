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बाइक के नंबर की पहचान कर पकड़ा:रास्ता पूछने के बहाने रुके मोटरसाइकिल सवारों ने छीना मोबाइल, दोनों गिरफ्तार

नवांशहर5 घंटे पहले
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  • करियाम रोड पर स्थित एक फर्म में कार्यरत है पीड़ित सुशील

थाना सिटी पुलिस ने व्यक्ति से मोबाइल छीनने के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूलरूप से बिहार के रहने वाले व करियाम रोड पर स्थित एक फर्म में कार्यरत सुशील कुमार ने पुलिस को दिए बयानों में कहा है कि वे बाजार से सब्जी लेकर फर्म के दफ्तर की तरफ करियाम रोड पर जा रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक उनके पास रुके और रास्ता पूछने लगे।

इसी दौरान मोटरसाइकिल के पीछे बैठे युवक ने उन्हें किरपान दिखाकर डराया और उनसे मोबाइल छीन लिया। एएसआई पुरषोत्तम लाल ने बताया कि आरोपी युवकों का मोटरसाइकिल नंबर पीड़ित सुशील ने पहचान लिया था। जिसके चलते उसने इसी नंबर के सहारे आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है व उनसे मोबाईल बरामद कर लिया है। आरोपी युवकों में से एक लंगड़ोया और दूसरा सलोह का बताया जा रहा है।

खराब मोबाइल ठीक करवाने के लिए की लूट

मामले की जांच कर रहे एएसआई पुरषोत्तम लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार युवकों में से लंगड़ोया निवासी युवक ने अपना मोबाइल किसी मेकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए दिया था। जिस पर करीब 1500 रुपए खर्च आना था। मगर युवक ने यह 1500 रुपए अपने पारिवारिक सदस्यों से लेने की बजाए लूट की योजना बनाई और अपने साथी को साथ लेकर करियाम रोड से इस वारदात को अंजाम दे दिया।

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