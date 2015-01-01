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सीबीएसई ने दी सुविधा:नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने जारी किया कंटेंट, पुराने प्रश्न पत्र, वीडियो लेक्चर व सिलेब्स संबंधी नोट्स आसानी से मिलेंगे

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन कर सकेंगे परीक्षाओं की तैयारी

कोरोना के कारण लंबे समय से बंद पड़े स्कूल बड़ी कक्षाओं के लिए खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने नई पहल की है। इससे परीक्षाओं की तैयारी करने में आसानी होगी। दसवीं और बारहवीं के बच्चे ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में कंटेंट जारी किया है। इसे तीन फार्मेट में उपलब्ध कराया गया है। बच्चे लाइब्रेरी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।

कोरोना की वजह से परीक्षाओं की तैयारी करने में पड़ा खलल

ज्ञात रहे कि कोरोना के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे स्टूडेंट्स की परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। स्टूडेंट्स अब लाइब्रेरी की सहायता से सोर्स, कंटेंट और सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सोर्स में जहां बच्चों को एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, दीक्षा, केंद्रीय विद्यालय का स्टडी मेटेरियल मिलेगा, वहीं कंटेंट में प्रश्न पत्र, वीडियो लेक्चर, आडियो लेक्चर के अलावा नोटिस मिलेंगे। सब्जेक्ट में विषयवार स्टडी मेटेरियल दिया गया है। वेबसाइट पर पुराने प्रश्नपत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं।

डिजिटल लाइब्रेरी में 10 मिलीयन शिक्षा संबंधी सामान

मिनीस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शिक्षा के लिए अपने नेशनल मिशन के तहत इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत की है, ताकि एक सिंगल-विंडो सर्च फैसिलिटी के तहत लोगों को सभी किस्म के लर्निंग रिसोर्सेज मिल सकें।

इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रीडिंग मटीरियल मिल सके। इस डिजिटल लाइब्रेरी में 10 मिलियन किताबें, पेपर आदि शिक्षा से संबंधी सामान उपलब्ध है। प्राइमरी स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक सभी विषयों का स्टडी मटीरियल यहां स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। देश-दुनिया की 70 से अधिक भाषाओं में आपके लिए यहां स्टडी मटीरियल और डिजिटल बुक्स भी हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी में 60 से अधिक किस्म के लर्निंग रिसोर्सेज हैं।

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