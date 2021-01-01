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पल्स पोलियो मुहिम:पहले दिन 30,116 बच्चों ने पीं पोलियोरोधी बूंदें

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • जिला अस्पताल में सिविल सर्जन ने बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाकर की मुहिम की शुरुआत

राष्ट्रीय पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत रविवार को जिले में सिविल सर्जन डॉ. गुरदीप सिंह कपूर ने जिला अस्पताल में नवजन्मे बच्चे मनकीरत सिंह को पोलियोरोधक बूंदें पिला कर की। डॉ. कपूर ने बताया कि इस मुहिम के तहत पूरे भारत में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाईं जा रही हैं। हमारे देश में से पोलियो की बीमारी खत्म हो चुकी है, परंतु हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में अभी भी पोलियो के केस सामने आ रहे हैं। जिस कारण हमें सुचेत रहने की जरूरत है। जिले में कुल 53014 बच्चों को पोलियोरोधी बूंंदें पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

जिला टीकाकरण अफसर डॉ. दविंद्र ढांडा ने बताया कि जो बच्चे आज पोलियो बूंदें पीने से वंचित रह गए हैं। उनको 1 और 2 फरवरी को टीमों द्वारा घर-घर जा कर पल्स पोलियो बूंदें पिलाईं जाएंगी। जिसके लिए जिले में 412 घर-घर जाने वाली टीमें, 7 मोबाइल टीमें और 16 ट्रांजिट टीमों का गठन किया गया है, जिनकी निगरानी के लिए 41 सुपरवाइजर लगाए गए हैं।

जिला टीकाकरण अफसर दविंद्र ढांडा ने बताया कि इस मुहिम के तहत रविवार को जिले में कुल 30116 बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाईं गई हैं। इस मौके पर जिला सेहत अफसर डॉ. कुलदीप राय, डॉ. हरपिंद्र सिंह, परमवीर प्रिंस, अजय कुमार, तरसेम लाल, सुशील कुमार उपस्थित रहे।

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