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संशोधन:युवाओं को वोटर सूची में रजिस्टर करने के लिए अपने स्तर पर विशेष प्रयास करें राजनीतिक पार्टियां : एडीसी

नवांशहर3 घंटे पहले
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  • जिले में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा वोटर सूचियों में संशोधन कार्य

एडीसी (ज) कम सहायक जिला चुनाव अफसर आदित्य उप्पल ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते कहा कि भारत चुनाव कमीशन और प्रमुख चुनाव अफसर पंजाब की हिदायतों अनुसार योग्यता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर वोटर सूचियों की संशोधन का काम 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। इस समय दौरान 21, 22 नवंबर और 5, 6 दिसंबर 2020 को बूथ स्तरीय अफसर अपने-अपने पोलिंग बूथ पर बैठ कर योग्य व्यक्ति से दावा और एतराज प्राप्त करेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे जिले में 18-19 साल के नौजवानों को वोटर सूची में रजिस्टर कराने के लिए अपने फील्ड वर्करों के द्वारा विशेष प्रयास करें। चुनाव तहसीलदार विवेक मौला ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पार्टी द्वारा बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने की अपील की और कहा कि वोटर सूचियों के संशोधन दौरान जिन वोटरों की मौत हो चुकी है या वह पक्के तौर पर अपनी रिहाइश छोड़ कर जा चुके हैं, ऐसे वोटरों सबंधी फार्म नंबर 7 भर कर संबंधित बूथ स्तरीय अफसरों या मतदाता रजिस्ट्रेशन अफसरों को दिया जाए। मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सतवीर सिंह पल्ली झिक्की, शिरोमणी अकाली दल से एचएस गुलेरिया, भारतीय जनता पार्टी से करन लड़ोईआ और लक्की शर्मा, सीपीआई से मुकंद लाल, बहुजन समाज पार्टी से सर्बजीत जाफरपुर और एनसीपी से सुरेश कुमार उपस्थित रहे।

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