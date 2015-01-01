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रोक:बिना मंजूरी बोरवेल खोदने या गहरा करने पर रोक

नवांशहर3 घंटे पहले
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डीसी ने बताया कि जिले में कच्चे कुएं व ट्यूबवेल खोदने व बिना मंजूरी बोरवेल खोदने पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जमीन मालिक के लिए बोरवेल खोदने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर कौंसिल, जन सेहत विभाग, भूमि रक्षा विभाग (ग्राउंड वाटर) को 15 दिन पहले सूचित करना जरूरी होगा। इसके साथ ही बोरवेल करने वाली ड्रिलिंग एजेंसी के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जमीन मालिक का पूरा नाम और पता, संबंधित बोर करने वाली जगह नजदीक होना लाजमी है।

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