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विरोध:डेली पर्ची के विरोध में टैक्सी यूनियन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा

नवांशहर5 घंटे पहले
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डेली पर्ची सिस्टम को रद्द करने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी बस स्टैंड के पास धरना दिया। इस दौरान भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया। यूनियन सदस्यों ने रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोआबा टैक्सी यूनियन के नेता रछपाल सिंह व ट्रेड यूनियन के वाइस प्रधान चरनजीत सिंह ने कहा कि रोडवेज प्रबंधन द्वारा टैक्सी स्टैंड पर प्रत्येक गाड़ी की पर्ची 25-30 रुपए काटने की बात कही जा रही है।

यूनियन नेताओं का कहना है कि वे पिछले करीब 15-20 सालों से बस स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड चला रहा हैं, जिसके तहत उनकी तरफ से प्रति माह एक तय राशि बस स्टैंड का प्रबंध करने वाले ठेकेदार को दी जाती थी। मगर अब उन्हें प्रति गाड़ी के अनुसार फीस देने को कहा जा रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं।

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