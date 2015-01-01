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मांग:कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर पंजाब स्टूडेंट यूनियन का धरना चौथे दिन भी रहा जारी

नवांशहर3 घंटे पहले
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पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर आरके आर्य कॉलेज के समक्ष शुरू किया गया दिन रात का धरना जारी रखा। यहां इस दौरान यूनियन नेता बलजीत धर्मकोट और जिला नेता कमलदीप मल्लूपोता ने कहा कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने 17 नवंबर से नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के पेपर लेने का आदेश दिया हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान कश्मीरी विद्यार्थियों सहित अन्य बाहरी राज्यों के विद्यार्थी अपने घरों में ही बंद रहे हैं। जहां इंटरनेट सेवा बंद रही है।

अगर यूनिवर्सिटी बिना तैयारी करवाए ही परीक्षा ले लेती है तो बिना पढ़े इन पेपर में बैठने वाले विद्यार्थियों का सेमेस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार संबंधित विद्यार्थियों को अगली क्लास में परमोट करना चाहिए। नेताओं ने कहा कि अगर पंजाब में मॉल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, दुकानें, व कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के स्कूल खुल सकते हैं तो यूजीसी को कैंपस-यूनिवर्सिटियां खोल देनी चाहिए। इस दौरान राजू, रोहित चौहान, प्रिंस भौरिया, हरपिंदर कौर, मनप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह मौजूद रहे।

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