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ज्ञापन:पंजाब-यूटी मुलाजिम और पेंशनर्स सांझा फ्रंट ने मांगों संबंधी विधायक अंगद सिंह को ज्ञापन सौंपा

नवांशहर2 घंटे पहले
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पंजाब-यूटी मुलाजिम और पेंशनर्स सांझा फ्रंट के जिला कनवीनर करनैल सिंह राहों, जीत लाल गोहलड़ों, मुकंद लाल, रिंपी रानी की अगुवाई में गांव सलोह में नवांशहर के विधायक अंगद सिंह की कोठी का घेराव कर उनको मांग पत्र सौंपा गया। विधायक अंगद सिंह ने धरने में आ कर रोष-पत्र लेते हुए धरनाकारियों को उनकी मांगें विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। कुलदीप सिंह दौड़का, प्रिंसिपल अशोक कुमार, मोहन सिंह पुनिया, सुख राम, जगतार सिंह, परमजीत कौर, कुलविंद्र कौर, सोमा देवी इत्यादि ने धरने में कहा कि पंजाब सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध और मुलाजिमों, पेंशनरों और मान भत्ता वर्करों, ठेके पर रखे गए कच्चे मुलाजिमों की मांगों को न मानने के कारण ही आज जिले के कांग्रेसी विधायकों को रोष पत्र सौंपे जा रहे हैं।

नेताओं ने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री ने सांझा फ्रंट के साथ हुई मीटिंग में वादा किया था कि पंजाब के मुलाजिम और पेंशनर्स को पे कमीशन की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी और जीएसटी का पैसा केंद्र से आने के उपरांत महंगाई भत्ते की किस्तें और रहते बकाए का भुुगतान कर दिया जाएगा परंतु वित्त मंत्री अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस कारण पंजाब के मुलाजिमों और पेंशनरों में रोष है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से मिड-डे मील वर्करों को 3 हजार रुपए का मान भत्ता दिया जाए। सांझा फ्रंट के नेताओं ने एलान किया कि 12 फरवरी की मोहाली रैली में की जाएगी।

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