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कार्रवाई:एक्टिवा पर जा रहे बुजुर्ग दंपती से छीना पर्स, घटना सीसीटीवी में कैद

नवांशहर2 घंटे पहले
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मोहल्ला पाठकां में एक्टिवा पर जा रहे दंपति से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहल्ला पाठकां निवासी मदन गोपाल तिवारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे पत्नी नीलम तिवारी के साथ बाजार जा रहे थे। घर से 50 मीटर की दूरी पर लक्की फुटवेयर वाली गली को मुड़ने लगे तो वहां गली तंग होने के कारण नौजवान को पहले आगे जाने को कहा, लेकिन उसने आगे जाने की बजाय पत्नी के कंधे से पर्स छीन लिया। पर्स छीनने के बाद लुटेरा युवक मिश्रा मोहल्ले वाली गली से होते हुए रेवड़ियां बाजार की तरफ फरार हो गया।

मदन गोपाल तिवारी ने बताया कि पर्स में करीब 5 तोले सोना, उनके पासपोर्ट, करीब 5500 रुपये राशि व अन्य जरूरी सामान था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आसपास के कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस को मिली फुटेज में नौजवान ने सिर को कपड़े से ढका हुआ था। एसएचओ बख्शीश सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है तथा उम्मीद है लुटेरा जल्द पकड़ा जाएगा।

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