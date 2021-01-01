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कराटे प्रतियोगिता:कराटे बेल्ट रैंकिंग व ग्रेडिंग में समीर ने जीती रेड बेल्ट

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • आईटीआई ग्राउंड में 200 के करीब बच्चों ने दिखाए करतब, आत्मरक्षा के गुर बताए

स्थानीय आईटीआई के मैदान में तीसरी कराटे बेल्ट रैंकिंग व ग्रेडिंग कैंप कराटे एसोसिएशन द्वारा लगाया गया। सुबह सबसे पहले कोच राम कुमार, करण कुमार, हरदीप, चमन कुमार, हेमलता द्वारा करीब 200 बच्चों (उम्र 8 साल से 25 साल) को कराटे की कोचिंग दी। उनको आत्म सुरक्षा के गुर बताए गए। इसके बाद पीली, संतरी, हरी, नीली, ब्राउंनज, लाल व काली बैल्ट रैंकिंग के हिसाब से दी गई। कोच राम कुमार ने बताया कि समीर ने रैड बैल्ट हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके अलावा समीर, आनंदवीर सिंह, अर्नव दुग्गल, मोहित व रिशव ने यैलो बैल्ट के लिए दूसरा रैंक हासिल किया। तीसरे रैंक में (संतरी बेल्ट के लिए) के लिए अरुण, सुराज अरोड़ा, गुरांश मान, अनमोल गुलाटी, अभियुधा जैन, सौरभ, रिशव, मौलिक आहूजा, सीरतजीत बनवैत व हरशिव कुमार शामिल हुए।

चौथे रैंक (हरी बेल्ट) के विद्यार्थी को वाई दे दिया। भावना अग्निहोत्री, नमन शेखर व सत्यम कुमार, सुनीता ने पांचवां रैंक (नीली बेल्ट के लिए) पास किया। ब्लैक बेल्ट में अशोक कुमार, सनप्रीत कौर, विष्णु विश्वकर्मा व नरिंदर कुमार ने डिग्री हासिल की। अंत में सभी को प्रमाण पत्र, बेल्ट इत्यादि से सम्मानित किया गया। राम कुमार ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को अगले माह जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शामिल करवाया जाएगा। मौके पर अमरीक सिंह, डॉ. रविंदर कारा, डॉ. विजय भट्टी, बलजीत शर्मा, सुखदेव कुंदरा, गुरदीप कौर, जीवन कुमार, परमजीत कुमार, हरदीप, चमन कुमार, गुरमुख सिंह के अलावा आदि हाजिर रहे।

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