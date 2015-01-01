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दीपोत्सव:दुकानें सजी, बाजारों में रौनक, 2 दिन में 15 करोड़ के कारोबार की उम्मीद, बर्तन कारोबारी बोले-

नवांशहर3 घंटे पहले
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  • कोरोना के बाद मंदी खत्म स्टील, नॉन स्टिक, पीतल, तांबे के बर्तनों की डिमांड बढ़ी
  • चौकसी त्योहारों के मद्देनजर शहर में पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध

दीपावली को लेकर शहर में रौनक बढ़ गई है। लोग दीपावली पर घर के लिए दीए, चामुखा दीया, कैंडल, इलेक्ट्रॉनिक लड़ी खरीद रहे हैं। शहर में इन दिनों कोठी रोड, गीता भवन रोड, आर्य समाज रोड, स्लोह रोड, रेलवे रोड, घास मंडी से शुगर मिल रोड, कुलाम रोड, चंडीगढ़ रोड, बंगा रोड इत्यादि पर दिवाली के लिए सजी दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। शहर में दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सड़कों पर समान रख कर सड़कें ब्लॉक की हुई हैं।

कोठी रोड पर गिफ्ट आइटमों के साथ सड़क पर रख कर लोग दीए, चामुखा दीया, दिवाली, कुज्जों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। करियाना की दुकान पर बेसन व सरसों का तेल खूब बिक रहा है। बर्तन कारोबारियों का कहना है कि लोग इस बार स्टील, नॉन स्टिक, पीतल, तांबे व लोहे के बर्तनों की ज्यादा मांग कर रहे हैं। जानकारों की मानें तो बाजार में रौनक से सपष्ट है कि कोरोना के दौर की मंदी छंट चुकी है और इस बार सोना, बर्तन, पटाखे, मिठाई, सजावटी सामान, करियाना व गिफ्ट आइटम आदि का कारोबार ही शहर में 10 से 15 करोड़ तक का होने की उम्मीद है। शहर में इस बार कमेटी घर के समीप इलेक्ट्रॉनिक लड़ियों के साथ रंगोली सजाने के समान के साथ अन्य सजावटी लड़ियां भी खूब बिक रही है।

धनतेरस पर है बर्तन व सोना-चांदी खरीद की परंपरा

धनतेरस पर चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। उसके अनुसार नवांशहर में हर व्यक्ति चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदता है। इस बार लॉकडाउन के बाद मंदे और सोने-चांदी के भाव आसमान पर थे। लेकिन धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी के उतरे दामों ने सुस्त पड़े जेवरात के बाजार में खनक ला दी है। लाकडाउन के बाद करीब 7 महीने तक अन्य व्यापारियों की तरह सर्राफा व्यापारियों को भी ग्राहकों का इंतजार था, उनकी पूर्ति आने वाले सीजन में होने की संभावना प्रबल हो रही है। क्योंकि धनतेरस के एक दिन पहले नवांशहर के सर्राफा बाजार में लोगों को खरीदी करते देखा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे का कारण धनतेरस और दीवाली के साथ ही अगले माह में सावे के मुहूर्त होने और सोने-चांदी के ज्वेलरी की कीमतों में पिछले एक सप्ताह में हुई गिरावट को माना जा रहा है

त्योहारों के मद्देनजर शहर में पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार पटाखे सिर्फ राहों रोड स्थित दोआबा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में ही लगाए गए हैं। इसके अलावा समाजसेवी संगठन लोगों को पटाखे न चलाने के लिए जागरूक किया कर रहे हैं। ताकि इस बार अधिक से अधिक लोग ग्रीन दिवाली को पहल दें। अलका मीणा, एसएसपी

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