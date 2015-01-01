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कोरोना का कहर:कोरोना के छह नए पॉजिटिव मिले, कुल 1952, ठीक हुए 1822, एक्टिव केस 65

नवांशहर3 घंटे पहले
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जिले में शनिवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इसके अलावा आठ मरीज ठीक भी हुए हैं। छह नए मामलों के साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 1952 पर पहुंच गई है। जबकि एक्टिव मामले 65 हैं। सेहत विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार शनिवार को रिपोर्ट हुए मामलों में से दो मामले सड़ोया ब्लॉक से संबंधित हैं, जबकि नवांशहर अर्बन, राहों, सुज्जों व मुज्जफरपुर से एक-एक मामला सामने आया है। जिले में यदि कुल मामलों की बात करें, तो अब तक जिले में कोरोना के कुल 1952 मामले आ चुके हैं। जिनमें से 1822 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना काल में 65 मरीजों की मौत भी हुई है।

सेहत विभाग की ओर से जिले में अब तक लगभग 47 हजार 577 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा चुकी है। इस दौरान शनिवार को भी जिले में रैपिड और अन्य टेस्ट मिलाकर कुल 518 लोगों की सैंपलिंग की गई है। सेहत विभाग के अनुसार त्योहारों के सीजन में अभी और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी लोगों को अधिक एहतियात रखते हुए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने और हाथों को साफ रखने की जरूरत है ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। बता दें कि सर्दी के समय में तथा त्योहारों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में कमी के चलते कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है।

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