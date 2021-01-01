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दूसरा चरण:एसएसपी ने लगाई कोरोना वैक्सीन 34 पुलिस अफसरों को लगेंगे टीके

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • जिले में 1363 पुलिस कर्मी, काैंसिलाें के 400 व रेवेन्यू के 150 को लगेंगे टीके

कोरोना के खिलाफ जंग के तहत जिले में बुधवार को दूसरे चरण में पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को काेविशील्ड वैक्सीन के टीके लगने शुरू हो गए हैं, जिसकी शुरुआत एसएसपी अलका मीणा ने खुद टीका लगवाकर की है। सिविल सर्जन डा. गुरदीप कपूर ने बताया कि जिले में फ्रंट लाइनर 1363 पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को वैक्सीन का टीका लगाने की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि तय प्रोग्राम के तहत पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का डाटा कोविन एप/वैवसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। जबकि पुलिस द्वारा जो डाटा अपलोड किया गया था, उसमें कुछ तकनीकी खामी आने की वजह से यह डाटा दोबारा

अपलोड करना पड़ा है। जबकि इसे भी एक दो दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिसके बाद रोजाना ही लाभार्थियों को फोन पर मैसेज भेज कर उन्हें टीकाकरण का स्थान और टाईम बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर व नर्सिंग कालेजों के विद्यार्थियों के वैक्सीन की डोज न दिए जाने के चलते पहले चरण के तहत रजिस्टर्ड हुए स्वास्थ्य कर्मियों में से 1589 को वैक्सीन लग पाई है तथा 34 पुलिस कर्मचारियों सहित कुल 1623 को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है।

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