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गुरबाणी कीर्तन:नर्सिंग कोर्स पूरा करने वाली छात्राओं ने करवाया सुखमनी साहिब का पाठ

बंगा सिटी4 घंटे पहले
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गांव ढाहां कलेरां स्थित गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी सेमेस्टर-4 तथा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक सेमेस्टर-2 का कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों द्वारा श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ करवाए गए। इस दौरान धार्मिक दीवान में भाई जोगा सिंह तथा भाई मनजीत सिंह के कीर्तनी जत्थे ने संगत को गुरबाणी कीर्तन से निहाल किया।

इस दौरान गुरु नानक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रधान हरदेव सिंह काहमा ने कोर्स पूरा करने वाली छात्राओं को बधाई देते हुए उनके सुनहरी भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मलकीयत सिंह बाहड़ोवाल, महासचिव कुलविंदर सिंह ढाहां, फाइनांस चेयरमैन अमरजीत सिंह, जगजीत सिंह सोढ़ी, नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. सुरिंदर जसपाल आदि मौजूद रहे।

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