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यूनियन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन:टैक्सी यूनियन के सदस्य बोले- डेली पर्ची नहीं मंजूर, महीने का 24 हजार रुपए देने को हैं तैयार

नवांशहर4 घंटे पहले
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  • बस स्टैंड का प्रबंध डिपो प्रबंधन के पास जाने पर विवाद

बस स्टैंड की देखरेख का प्रबंध हाल-फिलहाल में ही रोडवेज डिपो प्रबंधन के पास गया है, जिसके चलते प्रबंधन द्वारा टैक्सी स्टैंड पर प्रत्येक गाड़ी की पर्ची 25-30 रुपए काटने की बात को लेकर विवाद पैदा हो गया। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे बीते करीब 20-25 सालों से बस स्टैंड के पास स्थित स्थान पर टैक्सी स्टैंड चला रहे हैं, जिसके तहत वह प्रति माह एक तय राशि बस स्टैंड का प्रबंध करने वाले ठेकेदार को देते थे।

मगर अब उन्हें प्रति गाड़ी के अनुसार फीस देने को कहा जा रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं। इस संबंध में टैक्सी स्टैंड यूनियन द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर मामले में हस्तक्षेप करके टैक्सी स्टैंड के रेंट में तबदीली न करने की मांग की गई है। इस मौके पर अमरजीत सिंह, सुदेश, बलविंदर सिंह, नरिंदर सिंह, सुरजीत सिंह, विपन कुमार, देस राज, कुलविंदर सिंह, जगतार सिंह, नरेश कुमार, परमजीत सिंह, जसविंदर सहित मौजूद रहे।

रोजाना की पर्ची पड़ेगी महंगी, पहले ही कोरोना की मार झेल रहे : यूनियन नेता

दोआबा टैक्सी यूनियन के नेता रछपाल सिंह ने बताया कि वे बीते करीब 20-25 सालों से बस स्टैंड के टैक्सी स्टैंड की जगह किराए पर लेकर वहां अपनी गाड़ियां/टैक्सी खड़ी कर रहे हैं। तब किराया करीब 3 हजार रुपए तय हुआ था जो साल दर साल बढ़ कर 24 हजार रुपए किराया ठेकेदार एजेंसी को दिया दा रहा है। मगर अब यह आदेश लगाया गया है कि हर गाड़ी को हर रोज 25-30 रुपए टैक्सी स्टैंड पर रोजाना टैक्सी खड़ी करने के एवज में देने पड़ेंगे। मगर अब हालात यह हैं कि वे यह प्रतिदिन की राशि नहीं अदा कर सकते। वे सभी चालकों से करीब 24 हजार रुपए महीने का इकट्‌ठा करके दे सकते हैं, जबकि प्रति गाड़ी रोजाना की पर्ची उन्हें महंगी पड़ेगी।

नेताओं ने बताया कि जिले के पूर्व डीसी कृष्ण कुमार द्वारा उन्हें यह कहकर यहां जगह दिलाई गई थी कि शहर में टैक्सी स्टैंड की जगह यहीं बस स्टैंड के साथ ही है। नेताओं ने कहा कि टैक्सी चालक तो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। हालात यह हैं कि कोरोना की वजह से धंधा बिलकुल चौपट हो गया, जिस कारण उनकी गाड़ियों की किस्तें भी टूट गई हैं। इसलिए वे मांग करते हैं कि उनसे पहले की तर्ज पर 24 हजार रुपए प्रति महीना लिया जाए। प्रति गाड़ी पर्ची सिस्टम बंद किया जाए।

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