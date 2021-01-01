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चयन:एजीए गोल्ड कप 2021 के लिए जिले के तीन खिलाड़ी चयनित

नवांशहर2 घंटे पहले
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नवांशहर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (एनडीसीए) के तीन खिलाड़ी अंडर-19 के ट्राइडेंट प्रेजिडेंट कप की ओर से प्रायोजित एजीए गोल्ड कप 2021 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रवीण सरीन ने बताया कि तीनों खिलाड़ी जिला नवांशहर से संबंधित हैं। जिसमें मानव विशिष्ट नवांशहर से, मानिक खन्ना नवांशहर से अाैर उज्जवल गांव भारटा से संबंधित हैं। जोन के लिए नवांशहर के तीन खिलाड़ियों का चुना जाना नवांशहर जिले के लिए गर्व की बात है। यह चैंपियनशिप 6 से 14 फरवरी तक अमृतसर के गांधी स्टेडियम में करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तीनों खिलाड़ियों को पांच जिलों की बनाई गई टीम दोआबा हीरो में सिलेक्ट किया गया है।

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