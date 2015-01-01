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सराहनीय:एंबुलेंस बुक करने के लिए 84372-17201 नंबर पर करें संपर्क, 8 रुपए प्रति किमी. के हिसाब से मिलेगी सेवा

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • नवांशहर के लिए आवाज सोसायटी ने चलाई एंबुलेंस सेवा, 24 घंटे रहेगी उपलब्ध

आवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जनहित के तहत किए जाते कार्यों के तहत एंबुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका उद्घाटन विधायक अंगद सिंह ने किया। एंबुलेंस सेवा शुरू करने से पहले गुरुद्वारा टाहली साहिब में अरदास की गई। इस दौरान विधायक अंगद सिंह ने कहा कि आवाज सोसायटी की ओर से समाज सेवा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वह बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने सोसायटी को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की।

इस मौके पर डीएसपी राज कुमार, आर्य समाज के कार्यकारी प्रधान विनोद भारद्वाज, गगन अग्निहोत्री, सतनाम चेची, हर्ष शर्मा, मदन लाल चेची, नरेश पुरी, सुरजीत सिंह, रामधन खेपड़, सुरिंदर खेपड़, रतन कुमार जैन, नवीन पुरी, लक्की ऐरी, तेजिंदर तेजा, रमनदीप थियाड़ा, हरिंदर बजाड़, शिव कौड़ा, राज बजाड़, कर्ण ढींगरा, विनीत जाडला, धर्मवीर हकला, अनिकेत अरोड़ा, विशाल विज आदि भी उपस्थित थे।

विधायक अंगद सिंह ने किया एंबुलेंस का लोकार्पण

सोसायटी के प्रधान वरिंदर बजाड़ ने बताया कि यह सेवा 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना के केस, आर्थिक रुप से कमजोर लोगों, गर्भवती महिलाओं व मृतक व्यक्ति के शव को घर तक पहुंचाने की सेवा निशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजसेवी लोगों की मदद से पहले भी सोसायटी द्वारा नवांशहर व बलाचौर में काफी काम किया जा चुका है तथा नवांशहर में इस तरह की एंबुलेंस सेवा की काफी जरूरत लग रही थी तथा इसी कारण सोसायटी की ओर से समाजसेवी लोगों की मदद से करीब 13 लाख में यह एंबुलेंस खरीदी है। सेवाएं लेने के लिए लिए 84372-17201 पर संपर्क किया जा सकता है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

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