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स्मार्ट स्कूल का लोकार्पण:डिजीटल शिक्षा को उत्साहित करने के लिए 372 प्राइमरी स्कूलों को 2625 टैबलेट बांटे

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • चूहड़पुर में स्मार्ट स्कूल का लोकार्पण कर विधायक ने बांटे टैबलेट

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कामयाब बनाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं यह विचार विधायक अंगद सिंह ने प्रदेश भर में करवाए गए स्मार्ट स्कूल लोकार्पण करने व टैबलेट वितरित समारोह का हिस्सा बनते हुए सरकारी प्राइमरी स्कूल चूहड़पुर को स्मार्ट स्कूल के तहत लोकार्पण किए जाने के दौरान किए।

इस दौरान विधायक अंगद सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश भर के करीब 1467 स्मार्ट स्कूलों को वर्चुअल ढंग से लोकार्पण किया गया और डिजीटल शिक्षा को उत्साहित करने के लिए 372 प्राइमरी स्कूलों को 2625 टैबलेट बांटे गए। उन्होंने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व शिक्षामंत्री विजय इंदर सिंगला व शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार का धन्यवाद किया।

इस मौके पर एसडीएम जगदीश सिंह जौहल, तहसीलदार कुलवंत सिंह, जिला शिक्षा अफसर पवन कुमार, छोटू राम, बीपीईओ धर्मपाल, सरपंच सुरिंदर सिंह, कुलवीर सिंह, अवतार भुल्लर, करनैल सिंह, जोगा सिंह, रघुवीर सिंह, राम लाल, गुरदियाल सिंह, रविंदर सूरापुरी, बलजीत सिंह, नील कमल, सुरेश चंद शर्मा, गुरनेक सिंह मल्ली, मलकीत सिंह, अश्वनी कुमार, भुपिंदर लाल, सुरिंदर कौर, परविंदर कौर, कमलजीत कौर, कृपाल कौर, नीना शर्मा, तरसेम लाल, जसवंत सिंह, किरन बाला, रोमिला, सुखविंदर कौर मौजूद रहे।

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