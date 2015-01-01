पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एनडीपीएस एक्ट:दो अलग-अलग मामलों में चेकिंग के दौरान हेरोइन और नशीले कैप्सूल सहित दो गिरफ्तार

नवांशहर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों पर दर्ज किया मामला

थाना सदर नवांशहर व सदर बलाचौर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 20 ग्राम हेरोइन व 104 नशीले कैप्सूल सहित दो लोगों को काबू किया है। थाना सदर नवांशहर के एएसआई राम शाह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी के साथ लीचियां वाला बाग लंगड़ोआ मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सामने से एक व्यक्ति को पैदल आते देखा। जिसे पुलिस पार्टी ने शक के आधार पर रोक कर उसका नाम पता पूछा। उसने अपना नाम गांव जंडियाला निवासी जसवीर राम बताया। चेकिंग के दौरान उसके पास से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

इसी तरह थाना सदर बलाचौर के एएसआई सुरिंदर पाल ने बताया कि वह पुलिस पार्टी के साथ गांव गरले ढाहां को जा रहे थे। इस दौरान जब वह गांव के पास पहुंचे तो सामने से स्कूटर पर एक व्यक्ति को आते देखा। जो पुलिस पार्टी को देख कर अपना स्कूटर पीछे को मोड़ने लगा। उसके स्कूटर पर लटका लिफाफा सड़क पर गिर गया। उन्होंने उक्त व्यक्ति को काबू कर उसका नाम पता पूछा। उसने अपना नाम गांव जोधेवाल निवासी गुरदीप चंद बताया। उन्होंने उक्त व्यक्ति के गिरे हुए लिफाफे की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान उसमें से 10 ग्राम हेरोइन व नशे के तौर पर इस्तेमाल हो सकने वाले 104 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें