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उद्घाटन:बाबा गोला सरकारी स्मार्ट स्कूल का वर्चुअली उद्घाटन

बंगा सिटी2 घंटे पहले
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स्थानीय बाबा गोला सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल का प्रदेश के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को वर्चुअली उद्घाटन किया। उप जिला शिक्षा अधिकारी अमरीक सिंह की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में हलका बंगा के कांग्रेस के इंचार्ज सतवीर सिंह पल्ली झिक्की ने स्मार्ट स्कूल बनने के नींव पत्थर का रस्मी तौर पर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बंगा के एसडीएम विराज तिड़के द्वारा सरकारी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को टैबलेट भी प्रदान किए गए। इस मौके पर संदीप वर्मा, अशोक कुमार, डॉ. बख्शीश सिंह, दरवजीत सिंह, प्रिंसिपल सुनीता छाबड़ा, मास्टर दर्शन सिंह मौजूद रहे।

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