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नियुक्ती:विशाल शर्मा बने पंजाब भाजपा लीगल सेल टीम के सदस्य

नवांशहर3 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवांशहर से एडवोकेट विशाल शर्मा को पंजाब लीगल सेल टीम का कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जिला भाजपा लीगल सेल के अध्य्क्ष रह चुके हैं। भाजपा की जिला प्रधान डॉ. पूनम माणिक ने बताया कि पार्टी मजबूती के लिए समय-समय पर कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं। एडवोकेट विशाल शर्मा ने अश्वनी शर्मा भाजपा के राज्य अध्यक्ष, राज्य के महासचिव सुभाष शर्मा, राज्य के संगठन महामंत्री दिनेश शर्मा, एनके वर्मा संयोजक कानूनी प्रकोष्ठ पंजाब, डॉ. पूनम माणिक, धीरज सहजलपाल संयोजक जिला लीगल सेल का आभार जताया। मौके पर अहिंसा पाठक, अश्वनी बल्लगन, संतोष शर्मा, करन लड़ोइया, लक्की शर्मा, विक्रम शर्मा, अरुण मुरगई, नम्रता खन्ना, रजनी कंडा, बहादुर चंद अरोडा, अनिल सहगल, जीवन कुमार, सुरिंदर बगानिया, प्रोमिला शर्मा, डॉ. देवगन, सुमन कैंथ, निर्मल, सिद्धार्थ नारद, भारत, दर्शन दर्दी आदि मौजूद रहे।

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