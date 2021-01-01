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वित्तीय वर्ष के बजट:किसानों को इनहांसमेंट के देने हैं 10 करोड़, सरकार ने कहा- निगम दे ट्रस्ट का बकाया, मेयर ने हाथ खड़े किए

जालंधर3 घंटे पहले
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  • बीते सालों में ट्रस्ट ने निगम को दी थी 46 करोड़ की प्रॉपर्टी और डेवेलपमेंट के लिए फंड, निगम ने अब तक नहीं लौटाया कोई पैसा

देशभर के लोगों को भारत सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष के बजट का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इससे इतर सिटी के दो बड़े विभागों का बजट पहले ही पटरी से उतर गया है। नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का खजाना खाली है और अब उधार में लिए फंड वापस देने के लिए दोनों आमने-सामने हो गए हैं। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर पहले से ही करीब 200 करोड़ की देनदारी है, इस बीच सूर्या एनक्लेव के लिए जमीन बेचने वाले किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 साल बाद भी इनहांसमेंट की रकम न मिलने को लेकर हुए अवमानना का केस की सुनवाई 10 फरवरी को है।

केस में पार्टी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया और ईओ राजेश चौधरी को बनाया गया है। कोर्ट के संतुष्ट न होने पर निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पार्टी बनाया जा सकता है, इसलिए विभागों में हलचल तेज हो गई है। सरकारी स्तर पर आदेश हुआ है कि निगम बीते सालों में ट्रस्ट से उधार के तौर पर लिए करीब 46 करोड़ में से फिलहाल 10 करोड़ रुपए वापस करे।

ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ट्रस्ट इनहांसमेंट की राशि किसानों को दे सके, लेकिन फिलहाल मेयर जगदीश राजा ने इस मसले पर हाथ खड़े कर दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में निगम के पास भी फंड नहीं है, जबकि एक सप्ताह के अंदर वेतन और पेंशन के रूप में मुलाजिमों को 13 करोड़ रुपये देने के लिए पूरा फंड उपलब्ध नहीं है। बिजली का बिल और डीजल की खरीद की पेमेंट अलग से होनी है।

बकाया रकम के बदले निगम से जमीन भी मांग चुका है ट्रस्ट...
एक साल पहले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया ने मेयर के सामने बकाया 46 करोड़ के बदले जमीन देने का प्रस्ताव रखा था। तब निगम ने अपने जमीन की लिस्ट भी ट्रस्ट को दी था, कहा था कि ट्रस्ट निगम से जमीन लेकर उसकी नीलामी कर अपनी रकम पूरा करेगी। लेकिन ट्रस्ट प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ, कारण उसकी नीलामी से ज्यादा रकम की उम्मीद नहीं थी।

निगम से फंड मिले तो कोर्ट से मिलेगी राहत...ट्रस्ट के ईओ राजेश चौधरी ने बताया कि कोर्ट में 10 करोड़ रुपए किसानों के पेमेंट का जमा कराना है। एक करोड़ पहले ही दे चुके हैं, लेकिन 9 करोड़ अब भी चाहिए। ईओ ने कहा कि निगम अगर पुराने बकाया में से कुछ रकम दे तो ही कोर्ट से राहत मिलेगी।

सरकार को स्पष्ट करेंगे निगम की वित्तीय हालत...मेयर जगदीश राजा ने बताया कि अभी निगम 10 करोड़ रुपए ट्रस्ट को वापस करने की हालत में नहीं है। इसको लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ में मीटिंग होने वाली है, उसमें सरकार के सामने निगम के मौजूदा वित्तीय हालात के बारे में जानकारी देंगे।

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