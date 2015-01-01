पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:नूरमहल में मां-बेटे से 10 ग्राम हेरोइन और नशे की 150 गोलियां बरामद, गिरफ्तार

नूरमहलएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने 10 ग्राम हेरोइन और नशे की 150 गोलियां बरामद करके मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। थाना मुखी सिकंदर सिंह विर्क ने बताया जांच अधिकारी दिनेश कुमार नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे तभी बाइक सवार मां-बेटे को रोककर तलाशी ली गई तो बाइक पर बैठी मां बलजीत कौर से 10 ग्राम हेरोइन और बाइक चला रहे अमनदीप निवासी पासला थाना नूरमहल से नशे की 150 गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें