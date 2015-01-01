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क्राइम:शादी का झांसा देकर उपकार नगर व कैंट से 2 नाबालिगाओं का अपहरण

जालंधर11 मिनट पहले
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शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों की किडनैपिंग के 2 मामले सामने आए है। एक लड़की की किडनैपिंग किशनपुरा से सटे उपकार नगर से और दूसरी कैंट के मोहल्ला नंबर-31 से हुई है। पुलिस ने किडनैपिंग का पर्चा दर्ज कर जांच शुरू की है। उपकार नगर की रहने वाली फैमिली ने पुलिस को शिकायत दी है कि 16 साल की बेटी 15 नवंबर को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। अपने स्तर पर तलाश शुरू की, मगर कोई अता-पता नहीं लगा।

इस बीच पता लगा कि बेटी को करण अगवा करके ले गया है। इसी तरह कैंट के मोहल्ला 31 की रहने वाली 16 साल की लड़की के अपहरण में पुलिस ने रोपड़ के रहने वाले अजय उर्फ घड़ी के खिलाफ अपहरण का पर्चा दर्ज कर जांच शुरू की। लड़की की तलाश में पुलिस रोपड़ गई तो पता चला कि आरोपी लुधियाना के जवाहर नगर में रहता है। आरोपी 2 दिन पहले लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण करके ले गया है।

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