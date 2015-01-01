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ट्रेनें चलने की फैली अफवाह:कठुआ से जालंधर पहुंचे 20 श्रमिक, अधिकारियों के कहने पर सभी वापस लौटे

जालंधर2 घंटे पहले
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सोशल मीडिया पर ट्रेनों के संचालन को लेकर लोगों में अफवाह फैल गई कि रेलवे ट्रेनें चला रहा है। इसके बाद सिटी स्टेशन पर दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्री पहुंचने लगे। कठुआ से जालंधर सिटी स्टेशन पर पहुंचे 20 श्रमिकों ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से पता लगा कि दिवाली और छठ पूजा को लेकर रेलवे ट्रेनें चला रहा है। लेकिन जब स्टेशन पहुंचे तो रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही है। अब सभी वापस जा रहे हैं और कुछ अंबाला जाकर ट्रेन पकड़ेगें। लोगों का कहना है कि त्यौहारी सीजन होने के कारण किसानों को कुछ समय के लिए अपना आंदोलन बंद कर देना चाहिए या फिर वे अपने धरने हटा लें।

किसान आंदोलन से परेशानी... टैक्सी में 3 हजार तो बस में 500 रुपए खर्चा आ रहा

अंबाला से अगर यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए टैक्सी में जा रहे हैं तो उन्हें 3 हजार रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। वहीं बस में सफर करने वाले यात्रियों को 500 रुपए के करीब किराया देना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि केंद्र सरकार और किसानों को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि दिवाली और छठ पूजा पर हजारों की संख्या से लोग अपने गांव जाते हैं और बाहर से आते भी हैं।

मुकेरियां, दसूहा और कठुआ से पहुंचे श्रमिकों ने कहा-हर दिवाली पर गांव जाते थे, इस बार ट्रेनें नहीं चलीं... सिटी स्टेशन पर शनिवार सुबह 6 बजे पहुंचे श्रमिकों ने कहा कि मुकेरियां, दसूहा और कठुआ से वे अपने दोस्तों के साथ जालंधर स्टेशन पहुंचे तो पता लगा कि ट्रेनें नहीं चल रही है। दीवाली और छठ पूजा पर हर साल अपने गांव जाते थे, लेकिन इस बार ट्रेनें न चलने के कारण नहीं जा सके। कुछ साथी कह रहे हैं कि वे अब जालंधर तो आ गए हैं आगे अंबाला जाकर ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन ट्रेनें फुल होने के कारण सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं। जिस कारण उन्हें वापस ही लौटना पड़ रहा है।

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