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कोरोना का कहर:22 दिन बाद कोरोना से फिर एक साथ चार की मौत, 86 पॉजिटिव, मृतकों में 21 साल का युवक और 70 साल का बुजुर्ग शामिल, 86 नए संक्रमित

जालंधरएक घंटा पहले
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जिले में 22 दिनों बाद एक बार फिर कोरोना के इलाज के दौरान 4 मरीजों ने दम तोड़ा है। इनमें 21 साल के युवक से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। युवक एक माह से उपचाराधीन था। डाॅक्टरों के मुताबिक वह दिमागी रूप से अस्वस्थ और शारीरिक तौर पर काफी कमजोर था। चेस्ट में ज्यादा इंफेक्शन होने के चलते उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा मृतकों में रामा मंडी में रहने वाले 56 वर्षीय व्यक्ति, प्रीत नगर निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति और इनोसेंट हार्ट स्कूल के 70 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। मृतकों में दो को शुगर और हार्ट प्राॅब्लम थी जबकि दो को कोई अन्य रोग नहीं था। अब तक जिले में कोरोना से मरने वालों की गिनती 477 तक पहुंच चुकी है। वहीं वीरवार को 86 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है।

इन इलाकों से मिले कोरोना संक्रमित

86 संक्रमितों में 12 साल के बच्चे के अलावा 25 से 50 साल के मरीज ज्यादा हैं। वीरवार को 2 मरीज भार्गव कैंप, 3 कमिश्नरेट पुलिस दफ्तर, 2 जालंधर कैंट, 2 फिल्लौर सिटी, 3 रुड़का कलां, 2 मेहतपुर, 2 दाना मंडी और 3 मरीजों की पुष्टि छोटी बारादरी से हुई है।

1 महीने में मरने वाले 80% लोग 60 से ज्यादा उम्र के

अक्टूबर में कोरोना के इलाज के दौरान 109 मरीजों ने दम तोड़ा था। इनमें 80 फीसदी मृतकों की उम्र 60 साल से ज्यादा रही है। इसके अलावा 14 अक्टूबर के बाद जिले में कोरोना के इलाज के दौरान एक दिन में 4 से अधिक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जबकि रोजाना औसतन 1 से 2 मरीजों ने ही दम तोड़ा। वहीं सेहत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या में कमी का बड़ा कारण यह भी है कि अब जिस व्यक्ति को कोरोना के गंभीर लक्षण आ रहे हैं, वह समय रहते सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहा है। जिले में वीरवार को आए मरीजों में 13 बाहरी जिलों में रहने वाले हैं। संक्रमितों की गिनती 15457 तक पहुंच गई है। फिलहाल जिले में 615 एक्टिव मरीज हैं।

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