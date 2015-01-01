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कार्रवाई:जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी करने वाले 3 नंबरदार कोर्ट ने किए सस्पेंड

जालंधर11 मिनट पहले
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डीसी कांप्लेक्स में स्थित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस-1 और 2 में प्राॅपर्टी की रजिस्ट्रियां करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन नंबरदारों को जिला कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। इनमें शेरपुर निवासी रूपचंद, निजामुद्दीनपुर निवासी गुरदयाल और वढेरा गांव में रहने वाला नंबरदार शामिल हैं। रूपचंद के खिलाफ लाॅकडाउन के दौरान स्पेशल हेयरिंग हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ डीसी घनश्याम थोरी ने कार्रवाई की।

रूपचंद पर अपने मौसा की बेशकीमती कोठी को धोखाधड़ी करके बेचने और कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगे थे। इसके अलावा गुरदयाल सिंह और वढेरा गांव के नंबरदार को जांच पूरी होने तक सस्पेंड किया गया है। इन दोनों पर भी जमीनों की तस्दीक में घपले करने के आरोप लगे हैं।

जिले में कुल 1897 नंबरदार तैनात, 20 फीसदी विदेशों से कर रहे नंबरदारी

नंबरदार रूपचंद के मामले की शिकायत शेरपुर के ही रहने वाले हरभजन लाल ने 6 माह पूर्व जिला प्रशासन से की थी। शिकायत में बताया गया कि उसने कई सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा रखा है। उसने फर्जीवाड़ा करके अपने मौसा की करोड़ों रुपए की कोठी बेच दी है। कोर्ट ने उसे आरोपी मानते हुए जेल की सजा सुना दी। इसके बाद भी वह नंबरदार बना हुआ है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए डीसी कोर्ट ने रूपचंद को सस्पेंड कर दिया है। दूसरे आरोपी तहसील-1 में निजामुदीनपुर एरिया का नंबरदार गुरदयाल कनाडा में बैठकर नंबरदारी चला रहा था। इलाके के लोगों ने इनकी शिकायत जिला प्रशासन से की तो पूरा मामला जून 2019 में डीसी कोर्ट में करीब छह महीने तक चला। इसके बाद उसे डिसमिस कर दिया गया।

33 मामले डीसी कोर्ट में चल रहे

जिलेभर कुल 1897 नंबरदार हैं। इनमें करीब 15 फीसदी नंबरदार किसी न किसी मामले में आरोपित हैं। वहीं करीब 20% विदेशों में रहकर अपनी नंबरदारी चला रहे हैं। कई नंबरदार ऐसे हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी करके कीमती प्राॅपर्टी की अन्य कोई खसरा नंबर दिखाकर वसीयतनामा में अपने साइन किए हैं। ऐसे 33 मामलों को लेकर शिकायत होने पर डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं।

नंबरदारों को 1500 रुपए प्रतिमाह मानभत्ता मिलता है, जो उक्त आरोपियों का बंद कर दिया गया है। इस बारे जालंधर-2 के प्रधान चंदर कलेर का कहना है कि फर्जीवाड़ा करने वालों की नंबरदारी खत्म कर देनी चाहिए।

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