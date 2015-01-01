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  • 4 Hours Picket Of Farmers On Highway; Army Trucks Had To Change Route, Diverted Route From Chowgitti, Vehicles Were Stuck In Jam For Many Hours.

किसानों का धरना:हाईवे पर किसानों का 4 घंटे धरना आर्मी के ट्रकों को रास्ता बदलना पड़ा, चौगिट्टी से डायवर्ट किया रूट, वहां भी कई घंटों जाम में फंसे रहे वाहन

जालंधर41 मिनट पहले
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  • कृषि कानूनों और पराली जलाने पर किए जा रहे जुर्माने के विरोध में किसान-मजदूरों का प्रदर्शन
  • जंडियाला गुरु में रेल रोको धरना आज, 25 नवंबर को किसान जत्थेबंदियां दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव करने जाएंगी

ऑल इंडिया किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की कॉल पर पंजाब में अलग-अलग जगहों पर किसान जत्थेबंदियों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान तीन कृषि कानूनों और पराली जलाने को लेकर किए जा रहे जुर्माने व सजा के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पीएपी चौक में किसानों की तीन जत्थेबंदियां जिसमें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, किसान संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

किशनगढ़ में भी एक जुटता दिखाते हुए हाईवे बंद रखा गया। हाईवे पर वाहनों को सही रुट पर डायवर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 100 से अधिक ट्रैफिक मुलाजिम तैनात रहे। लम्मा पिंड चौक से वाहनों को सर्विस रोड पर रखा गया और होशियारपुर रोड की तरफ डायवर्ट किया गया। इसी तरह चौगिट्टी फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक मुलाजिमों ने वाहन चालकों को रामामंडी की तरफ जाने के लिए सहयोग किया। विधिपुर और पठानकोट चौक में मुलाजिमों ने हैवी वाहनों को रोके रखा ताकि किसी तरह से आगे फ्लाई ओवरों पर जाम न लगे।

जैसे ही प्रदर्शनकारी अपनी जगह से उठे तो तुंरत छोटे वाहनों के लिए हाईवे खोल दिया गया और बाद में ट्रकों को रवाना किया गया। किसानों द्वारा 12 बजे प्रदर्शन शुरू किया गया और शाम 4 बजे समाप्त किया। किसानों ने आर्मी के काफिले को भी आगे नहीं जाने दिया। आर्मी के अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से बात की, लेकिन किसान नहीं माने। जिसके बाद आर्मी के 35 ट्रकों को वापिस चौगिट्टी की तरफ भेजा गया और रामामंडी से होते हुए कैंट में दाखिल हुए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी शाहकोट जोन के प्रधान गुरमेल सिंह रेड़वां और गुरलाल सिंह पंडोरी ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून धक्के से पास कर दिए और उसको रद्द नहीं कर रही है।

फिर पराली जलाने पर एक करोड़ रुपए जुर्माना लगाना और 5 साल की सजा तय कर दी गई, जो कि किसानों पर जुल्म है। 25 नवंबर को किसान जत्थेबंदियां दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव करने जाएंगी। सवर्ण सिंह सादिक, करनैल सिंह, गुरबक्श कौर, जागीर कौर सादिकपुर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 6 नंवबर को जंडियाला गुरु में चल रहे रेल रोको आंदोलन में किसान जत्थेबंदियां पहुंच कर अपनी हाजिरी लगवाएं। किसी भी हालत में ट्रेनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।

जालंधर बस स्टैंड से 158 सरकारी और 225 प्राईवेट बसें अलग-अलग रूटों पर चलीं

किसान-मजदूर संगठनों के धरने के चलते बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धरना प्रदर्शन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और पंजाब रोडवेज सहित प्राईवेट आप्रेटरों की तरफ से करीब 11.30 बजे तक बसों की सर्विस को जारी रखा। ऐसे में जिन बसों से यात्रियों ने लेट सफर शुरू किया उन्हें रास्ते में ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामामंडी में भी किसानों के प्रदर्शन के चलते बसों को आगे नहीं जाने दिया जिसके चलते रामामंडी से यात्री बस स्टैंड तक पैदल ही रवाना हुए। जिन यात्रियों के साथ बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे उन्हें ज्यादा परेशानी हुई। वहीं शाम करीब 5 बजे दोबारा बस सर्विस शुरू की गई। जालंधर बस स्टैंड से वीरवार को पंजाब रोडवेज की 139, पीआरटीसी की 19 बसों सहित कुल 158 सरकारी बसें चली जबकि 225 प्राईवेट बसें अलग-अलग रूटों पर चलीं।

करतारपुर | पेंडू मजदूर यूनियन ने करतारपुर मेन चौक में धरना दिया। विधिपुर और हमीरा में चक्का जाम किया गया। रोड जाम का असर बाजारों में भी दिखा।

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