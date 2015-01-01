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केस दर्ज:श्रीनगर से आए सेबों के ट्रक से मिली 400 किलो भुक्की, पुलिस को देखकर ट्रक ड्राइवर हुआ फरार

भोगपुरएक घंटा पहले
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थाना भोगपुर की पुलिस ने एक ट्रक में से 400 किलो भुक्की बरामद की है। ट्रक श्रीनगर से आया था, जिसमें 650 सेब की पेटियां थी। पुलिस के आने से पहले ही ड्राइवर कबीर मोहम्मद गायब हो गया था। जम्मू के गांव दरसो के रहने वाले कबीर मोहम्मद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-15 के तहत पर्चा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

डीएसपी हरिंदर सिंह मान ने बताया कि एसएचओ मनजीत सिंह अपनी टीम के साथ भोगपुर में आदमपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। इस बीच सूचना मिली की बादशाह ढाबे के बाहर एक ट्रक खड़ा है, जिसमें सेब की पेटियां हैं। तभी एक्टिवा पर आया युवक ड्राइवर से मिला। ड्राइवर ने ट्रक में से एक भुक्की की बोरी उसे निकाल कर दी, जिसे वह एक्टिवा पर रखकर टांडा की ओर चला गया। ट्रक में भारी मात्रा में भुक्की है।

20-20 किलो की 20 बोरियां छिपा रखी थीं ट्रक में

पुलिस ने रेड की तो पुलिस को देखकर ड्राइवर तो भाग निकला, मगर जब ट्रक की जांच की गई तो सेबों की पेटियों के बीच में छुपाकर रखी 20 बोरी भुक्की की मिली। हर बोरी में 20-20 किलो भुक्की थी। डीएसपी ने कहा कि जांच में यह बात आई कि ट्रक में कबीर मोहम्मद श्रीनगर से सेब भरकर लाया था। यह सेब करनाल जाने थे। ड्राइवर की तलाश में एक टीम जम्मू भेजी जा रही है ताकि उसे पकड़ कर पूरा नेटवर्क ब्रेक किया जा सके।

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