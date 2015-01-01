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  • 7 Lakh Debt Was Incurred From Marriage, After 20 Days, Wife Asked For Mobile, Quarrel, Did Not Join Duty, The Army Also Declared A Fugitive

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भगोड़ा फौजी अरेस्ट:शादी से 7 लाख का कर्ज चढ़ा, 20 दिन बाद पत्नी ने मोबाइल मांगा तो हो गया झगड़ा, ड्यूटी जॉइन नहीं की, फौज ने भी भगोड़ा घोषित किया

जालंधर37 मिनट पहले
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  • तलाक के लिए पत्नी को देने थे 20 लाख, एटीएम उखाड़ा, भगोड़ा फौजी अरेस्ट
  • विक्की का था ये पहला जुर्म... गार्ड को बंधक बना एटीएम ले जाने की कोशिश करने वाले फौजी समेत चाचा-भतीजा गिरफ्तार

देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ ने 23 अक्टूबर की देर रात करतारपुर में गार्ड को बंधक बनाकर एक्सिस बैंक के एटीएम को उठाकर ले जाने की कोशिश करने वाले 25 साल के भगोड़े फौजी विक्रमजीत सिंह विक्की और उसके दो साथी पकड़े हैं। आरोपी फिर से एटीएम लूटने की साजिश से पहले रेकी करने आए थे। पुलिस ने अमृतसर के गांव दूधाला के विक्रमजीत सिंह, गांव सहणेवाली के 24 साल के जगजीत सिंह और उसके 20 साल के भतीजे कप्तान सिंह को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। फौजी का यह पहला जुर्म था। फौजी ने बताया कि शादी से 7 लाख का कर्जा सिर चढ़ गया था।

शादी के 20 दिन बाद ही शादीशुदा जिंदगी में मोबाइल फोन के कारण दरार आ गई थी। पत्नी तलाक चाहती है। उसके एवज में 20 लाख रुपए देने थे। इतने पैसे नहीं थे तो उसने एटीएम लूटकर तलाक के मुआवजे के लिए 20 लाख रुपए जुटाने थे।

एक आरोपी दुकानदार तो दूसरा है किसान, टाटा सफारी गाड़ी में आए थे चोरी करने

एसएसपी संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि करतारपुर में 23 अक्टूबर की देर रात करतारपुर में गार्ड को बंधक बनाकर एक्सिस बैंक के एटीएम को उठाकर ले जाने की कोशिश की गई थी। गाड़ी में लुटेरे एटीएम लादने में सफल नहीं हुए थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि लुटेरे तीन थे और वह टाटा सफारी गाड़ी में आए थे। लुटेरे ट्रेस करने के लिए एसपी मनप्रीत सिंह ढिल्लों की सुपरविजन में जांच शुरू की गई थी। एसएसपी ने कहा कि इंचार्ज जरनैल सिंह को सूचना मिली थी कि तीन लुटेरे फिर से वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद ट्रैप लगाकर उन्हें पकड़ लिया गया। विक्रम फौजी है, जबकि उसके साथ पकड़ा गया जगजीत करियाना स्टोर चलाता है तो भतीजा कप्तान किसान है।

दिवाली के चलते एटीएम में होंगे पैसे, इसलिए आए थे रेकी करने
पूछताछ में विक्रम ने माना कि वह फौजी है। डेढ़ साल पहले शादी हुई, जिसमें खूब खर्चा हो गया था। शादी के 20 दिन बाद ही पत्नी नया स्मार्ट फोन मांगने लगी। उसके पास पहले ही फोन था तो उसने मना कर दिया। वह अड़ गई तो तीखी नोंक-झोंक हो गई। आखिर उसने मायके से नया मोबाइल फोन मंगवा लिया।

इससे वह काफी नाराज था। इसलिए उसने गुस्से में पत्नी को नॉमिनी बनाने से इनकार कर दिया। पत्नी मायके चली गई तो नौबत मायके जाने की आ गई। वह ड्यूटी पर नहीं गया तो फौज से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। शादी पर लिया कर्ज 7 लाख रुपए हो चुका था। पत्नी ने तलाक के मुआवजे के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। पैसे नहीं थे तो दोस्त जगजीत से बात की। इस पर उसका भतीजा भी साथ देने के लिए राजी हो गया।

वे गाड़ी लेकर करतारपुर आ गए। गार्ड को बंधक बनाकर एटीएम उखाड़ दिया था। एटीएम गाड़ी में रखने वाले थे कि गार्ड सड़क पर शोर मचाने लगा। इस कारण वे भाग गए। पुलिस की जांच में यह बात आई थी कि एटीएम में करीब 22 लाख रुपए थे। फौजी कहता है दिवाली आने वाली थी, जिस कारण एटीएम में बड़ी रकम डाली जाती है। इसलिए वे दोबारा एटीएम लूटने से पहले रेकी करने आए थे। इस बार सोचा था कि वह उसी एटीएम को टारगेट करेंगे, जिसमें कोई गार्ड न हो।

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