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लापरवाही:सिविल अस्पताल से भागा स्नैचिंग का आरोपी,भीड़ के बावजूद पुलिस ने कसकर नहीं पकड़ा था आरोपी

जालंधरएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल में रविवार को पुलिस स्नैचिंग के आरोपी का मेडिकल करवाने लाई लेकिन आरोपी पुलिस से हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। पुलिस देर रात तक उसकी तलाश करती रही लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। जानकारी के मुताबिक न्यू शास्त्री नगर में रहने वाला 19 साल का युवक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे काम से छुट्टी करके अपने क्वार्टर जा रहा था कि 6 बजे फुल्लांवाले बाग, बस्ती पीरदाद के पास बाइक पर आए दो युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपी उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बाइक का नंबर (पीबी 08बीएक्स 3301) नोट कर लिया।

पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने तेज मोहन नगर के हनी सहोता को अरेस्ट कर लिया। पुलिस उसे देर शाम सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने लगाई थी, जहां से वह फरार हो गया।इस संबंध में थाना बस्ती बावा खेल के एसएचओ गगनदीप सिंह सेखों ने बताया कि संडे मार्केट के कारण काफी ज्यादा भीड़ थी।

इस दौरान आरोपी हनी सहोता पुलिस की गाड़ी से उतरा तो एकदम हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। टीम ने उसका पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। एसएचओ ने बताया कि टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही आरोपी हनी सहोता को पकड़ लिया जाएगा।

स्नैचिंग में दो आरोपी अरेस्ट बाइक, छीना फोन बरामद-

जालंधर | थाना-6 की पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग करने वाले दो आरोपियों को बाइक और फोन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अवतार नगर के रहने वाले 23 साल के गौरव और 21 साल के विवेकानंद पार्क मकसूदां में रहने वाले आकाश के रूप में हुई है। वहीं, फरार चल रहे आरोपी की पहचान सूर्या एनक्लेव के रहने वाले शिवम के रूप में हुई है। एसएचओ सुरजीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपी गौरव ने माना कि उसके खिलाफ पहले भी चोरी और नशा तस्करी के दो पर्चे दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

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