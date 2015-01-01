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  • Adampur Delhi Flight 3 Days A Week, Adampur Delhi Flight Closed For 8 Months Will Start From November 20

फ्लाइट सेवा शुरू:हफ्ते में 3 दिन आदमपुर-दिल्ली फ्लाइट, 8 महीने से बंद आदमपुर-दिल्ली फ्लाइट 20 नवंबर से शुरू होगी

जालंधर44 मिनट पहले
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कोविड-19 के चलते पिछले करीब 8 माह से बंद आदमपुर-दिल्ली फ्लाइट 20 नवंबर से शुरू होने जा रही है। यात्रियों की संख्या के मद्देनजर फिलहाल स्पाइस जेट और आदमपुर एयरपोर्ट अथाॅरिटी ने फैसला किया है कि हफ्ते में तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही उड़ान भरी जाएगी। हालांकि पहले भी फ्लाइट शुरू हुई थी लेकिन यात्री कम होने के चलते दो माह के लिए बंद कर दी गई थी। नए शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से सुबह 9:30 बजे उड़कर 10:30 बजे आदमपुर और 11 बजे आदमपुर से उड़कर दोपहर 12:25 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी। एयरपोर्ट अथाॅरिटी का कहना है कि राजस्थान के लिए भी फ्लाइट की अप्रूवल मिल चुकी है और फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

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