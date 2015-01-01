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  • Adampur Flyover Project, Completed In Two Years, Incomplete For 3 Years, Passengers Will Be Stuck In Jam For Hours Before Going To Airport

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फ्लाइट टिकट:दो साल में पूरा होने वाला आदमपुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 3 साल से अधूरा, एयरपोर्ट जाने से पहले घंटों जाम में फंसेंगे यात्री

जालंधर39 मिनट पहले
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  • आदमपुर-मुंबई फ्लाइट 25 से, 4193 रुपए की होगी टिकट

देश में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ‘उड़ान’ स्कीम के तहत स्पाइस जेट की मुंबई-आदमपुर-मुंबई के लिए पहली फ्लाइट 25 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए बुकिंग शुरू है और 4193 फेयर होगा। स्पाइस जेट ने विभिन्न एयरपोर्टों से 12 कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू की हैं। इनमें जयपुर, मुंबई, अमृतसर की फ्लाइट भी शामिल हैं। स्पाइस जेट अथॉरिटी के मुताबिक आदमपुर के लिए फ्लाइट सुबह 10:05 पर मुंबई से उड़ेगी और दोपहर 1:35 बजे पहुंचेगी। यहां से 2:05 बजे उड़कर शाम 5:25 बजे मुंबई पहुंचेगी। स्पाइस की तरफ से एसजी 2403 प्लेन में पूरा हफ्ता सर्विस मिलेगी। वहीं, 20 नवंबर से आदमपुर-दिल्ली फ्लाइट दोबारा शुरू की जा रही है।

बोर्डिंग से ज्यादा ट्रैफिक जाम में लगेगा समय, डीसी से मिलेंगे अकाली

आदमपुर एयरपोर्ट जाने के लिए यात्रियों के सबसे ज्यादा समय आदमपुर से गुजरते वक्त लगेगा। यहां तीन साल से फ्लाईओवर का काम ठप है। अकाली-भाजपा सरकार के समय 2016 में फ्लाईओवर की शुरुआत की गई थी लेकिन दो साल में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा पड़ा हुअा है। वहीं कंदोला से एयरपोर्ट के लिए सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट का फंड भी जारी नहीं हो पाया है।

रोज कई किलोमीटर लग रहा जाम : टीनू
विधायक पवन टीनू ने कहा कि फ्लाईओवर का काम रुकने से हर रोज कई घंटे लंबा जाम लग रहा है। इस अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर अकाली दल डीसी घनश्याम थोरी से मिलेगा। आने वाले दिनों में आदमपुर से फ्लाइटें बढ़ेंगी तो वाहनों का प्रेशर भी सड़कों पर बढ़ेगा।

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