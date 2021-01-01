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फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे:पुलिस हिरासत से भागा लूट का आराेपी अगले ही दिन महिला से पर्स छीनते हुए गिरफ्तार

जालंधरएक घंटा पहले
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पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया आरोपी। - Dainik Bhaskar
पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया आरोपी।
  • दूसरे थाने की पुलिस ने पकड़ा आरोपी, संडे बाजार का फायदा उठा सिविल अस्पताल ले जाते वक्त भागा था

मेडिकल करवाने के लिए ले जाते वक्त पुलिस हिरासत से भागे लूट के आरोपी को पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि फरार होने के 24 घंटे के भीतर ही वह फिर पर्स छीनने लगा। वहीं, दूसरे थाने की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ अब पुलिस ने एक और केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस वालों को धक्का देकर भीड़ का फायदा उठा भाग निकला था आरोपी

DCP गुरमीत सिंह ने बताया कि तेजमाेहन नगर के रहने वाले हनी सहोता को बस्ती बावा खेल की पुलिस ने मोबाइल छीनते वक्त 30 जनवरी को पकड़ा था। इसके बाद पुलिस 31 जनवरी को उसे मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल ले जा रही थी। ज्योति चौक रोड पर संडे बाजार की वजह से काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से हनी पुलिस वालों को धक्का देकर भीड़ में भाग निकला। इसके बाद से पूरी रात पुलिस उसकी तलाश में लगी रही लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना डिवीजन 4 में केस दर्ज कर लिया था।

पर्स छीनते पकड़ा तो पता चला हिरासत से हुआ फरार

सोमवार को आरोपी हनी सहोता ने मायर वर्ल्ड स्कूल के बाहर महिला का पर्स छीन लिया। जहां से उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ हुई तो पुलिस को पता चला कि आरोपी रविवार को ही पुलिस की हिरासत से भागा था। आरोपी के खिलाफ पहले भी दस केस दर्ज हैं।

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