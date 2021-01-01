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नकाबपोश ने चलाई गोली:बाबा से पूछा- सानू जाणदे ओं, ‘नहीं’ बोलते ही हमलावरों ने मारीं गोलियां

जालंधर2 घंटे पहले
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फिल्लौर के गांव भारसिंहपुर में काली माता मंदिर में घुसकर दो नकाबपोशों ने उदासीन संप्रदाय के बाबा को गोलियां मार दीं। इस दौरान अंदर काम कर रही 16 साल की सेवादार भी गोली लगने से जख्मी हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हुए तो हमलावर बाइक पर फरार हो गए। गांववासियों ने बाबा कमलदीप शर्मा उर्फ प्रज्ञान मुनि उदासीन (40) और सेवादार युवती सिमरन को डीएमसी लुधियाना पहुंचाया। वहीं, जालंधर रूरल, लुधियाना की पुलिस और चंडीगढ़ की टेक्निकल टीमों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस रेडिकल एंगल पर भी काम कर रही है। देर रात पुलिस ने चीजें कब्जे लीं। सीआईए जालंधर और फिल्लौर की पुलिस ने इस मामले में लुधियाना के रहने वाले अशोक कुमार नाम के व्यक्ति की तलाश में रेड भी की लेकिन वह हाथ नहीं लगा।

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे, संदिग्ध की फुटेज मिली-रोज की तरह मैं सुबह 9:45 बजे खाना खाने बैठा था। सेवादार सिमरन रसोई में खाना बना रही थी। तभी दो नकाबपोश मंदिर के अंदर आए। उन्होंने कहा- सतश्री अकाल। मैंने पूछा, ‘तुसीं कौन ओं, नाले तुसी गंदे बूट लै के मंदिर दे अंदर आ गए ओं।’ हमलावर बोले, ‘तुसीं सानूं जाणदे ओ?’ मैंने कहा, ‘नहीं।’ दूसरा हमलावर बोला, ‘एेही आ बाबा...’ तभी एक ने पिस्तौल निकालकर पहली गोली मेरे पेट व छाती के बीच के मारी। मैं भागा और रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा तो हमलावरों ने दो गोलियां और मारीं, जोकि मेरे कंधे पर लगीं। मैं खुद को संभालता हुआ रसोई के अंदर पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सेवादार सिमरन घबराई हुई थी। हमलावरों ने दरवाजे पर दो फायर किए। एक गोली सिमरन के बाजू से लगकर निकल गई। गांव के रहने वाले रूपिंदर सिंह और सोनू ने दोनों को गाड़ी में डीएमसी लुधियाना पहुंचाया।जैसा बाबा कमलदीप शर्मा उर्फ प्रज्ञान मुनि उदासीन ने बताया

7.62 बोर वेपन की गोलियों के खोल मिले

बाबा कमलदीप शर्मा लुधियाना के शिमलापुरी के रहने वाले हैं और लाॅ ग्रेजुएट हैं। पुलिस को घटनास्थल से 7.62 बोर की पिस्तौल के 5 खोल मिले हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत पर्चा दर्ज कर दिया है। उधर, पुलिस ने जांच की तो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। गांव में दूसरी जगह लगे कैमरों में संदिग्ध मिले हैं। पुलिस ने 11 कैमरों के डीवीआर कब्जे में ले लिए। फिलहाल पुलिस ने रेडिकल एंगल से जांच के तहत बाबा की फेसबुक आईडी लॉक कर दी है। बाबा ने इससे पहले किसी भी थ्रेट से इनकार किया है।

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