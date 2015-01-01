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  • Bid Will Meet 54 Booths, Application Will Have To Be Given With 2 year Rent Reserve Prize, Administration Sealed 53 Booths In January

रेंट रिजर्व प्राइज:बोली से मिलेंगे 54 बूथ, आवेदन संग देना होगा 2 साल का रेंट रिजर्व प्राइज, प्रशासन ने जनवरी में सील किए थे 53 बूथ

जालंधर39 मिनट पहले
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जिला प्रशासन ने तहसील परिसर में खाली पड़े 54 बूथों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया श़़ुरू कर दी है। इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बूथों का आवंटन के लिए बोली लगेगी। आवेदन करने वालों को फार्म में पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड के साथ जिस बूथ के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस बूथ का दाे साल के रिजर्व प्राइज का ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है।

आठ बूथ ऐसे हैं, जिन्हें दो लोगों को साथ में अलॉट किए जाएंगे। सभी बूथाें का अलॉटमेंट एक एग्रीमेंट के तहत केवल 2 साल के लिए होगा। बूथाें की बोली लगने के बाद जिन लोगों को बूथ आवंटित होंगे उन्हें मार्च 2021 से बूथों पर कब्जे दिए जाएंगे। इस बार बूथों को वरियता के क्रम में रखा गया है, जो बूथ परिसर के सामने आते हैं, उनका रेंट अधिक रखा गया है। इस बाबत नाजिर अशोक कुमार का कहना है कि प्रशासन के निर्देश के बाद बूथों के आवंटन के लिए लिस्ट चस्पा कर दी गई है। वहीं तहसीलदार विजय कुमार का कहना है कि अभी उनके पास बूथों के अलॉटमेंट से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। दरअसल जनवरी में बूथ सील करने के बाद मार्च में अलॉट होने थे लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाए थे।

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