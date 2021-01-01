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नेता निकला तस्कर:BJP ट्रांसपोर्ट सेल का पंजाब प्रधान कार से शराब तस्करी करते गिरफ्तार, किरकिरी हुई तो पार्टी को करना पड़ा पद से बर्खास्त

जालंधर31 मिनट पहले
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भाजपा के ट्रांसपोर्ट सैल पंजाब के प्रधान अजय जोशी व पकड़ी गई अवैध शराब के साथ पुलिस टीम। - Dainik Bhaskar
भाजपा के ट्रांसपोर्ट सैल पंजाब के प्रधान अजय जोशी व पकड़ी गई अवैध शराब के साथ पुलिस टीम।
  • भाजपा का पंजाब का ट्रांसपोर्ट सेल का प्रधान था, लुधियाना से सस्ती शराब लाता था
  • पुलिस ने लुधियाना से 6 पेटी अवैध शराब के साथ किया पकड़ा

जालंधर पुलिस ने भाजपा पंजाब के ट्रांसपोर्ट सैल के पंजाब प्रधान अजय जोशी को शराब तस्करी के केस में गिरफ्तार किया है। पूर्व भाजपा मंत्री के करीबी जोशी से पुलिस ने 6 पेटी अवैध शराब बरामद की है। भाजपा नेता के खिलाफ परागपुर पुलिस चौकी ने थाना कैंट में एक्साइज एक्ट का केस दर्ज कर लिया है। जिसके बाद पार्टी ने भी जोशी को पदमुक्त कर दिया है।

भाजपा नेता अजय जोशी का कार्ड।
भाजपा नेता अजय जोशी का कार्ड।

लुधियाना से शराब लाते वक्त किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक परागपुर पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई सुरिंदरपाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान लुधियाना की तरफ से आती कार को रोक तलाशी ली गई तो उसकी डिक्की से दो पेटी ब्लैंडर प्राइड, दो पेटी 100 पाइपर व दो पेटी वैट-69 शराब बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक जोशी लुधियाना से सस्ती शराब लाकर उसे जालंधर में बेचता था। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि वह लुधियाना के किस ठेके से या फिर किस व्यक्ति से सस्ते रेट पर शराब लाता था।

थाने में खड़ी भाजपा नेता की कार, जिसे पुलिस ने तस्करी के केस में कब्जे में ले लिया है।
थाने में खड़ी भाजपा नेता की कार, जिसे पुलिस ने तस्करी के केस में कब्जे में ले लिया है।

पहले बचाने की कोशिश, नाकाम रहे तो भाजपा ने किया पदमुक्त

इस मामले को लेकर पहले भाजपा नेताओं ने अजय जोशी को केस से बचाने की कोशिश की लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से उनकी नहीं चली। जब केस दर्ज हो गया तो इस संबंध में चार लाइनों का प्रेस नोट जारी कर पार्टी ने जोशी से किनारा कर लिया। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव तथा जालंधर के प्रभारी सुभाष शर्मा ने बयान जारी किया कि भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के प्रदेश अध्यक्ष अजय जोशी को आज एक आपराधिक मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने पर पार्टी की हर तरह की जिम्मेदारी से पदमुक्त कर दिया है ताकि पुलिस बिना किसी दबाव के अपना जांच निष्पक्ष होकर कर सके।

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