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हादसा:झपकी आने पर फ्लाईओवर की दीवार से टकराई कार, कार चालक युवक की मौके पर मौत

जालंधर35 मिनट पहले
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नेशनल हाईवे पर सुबह 6:45 पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई, जिससे कार चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी देते हुए जांच अधिकारी करमजीत सिंह ने बताया के 23 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह निवासी मानसा अपनी स्विफ्ट कार नंबर पीबी 31 एन 7561 पर पठानकोट से अपने दोस्त के घर से फंक्शन अटेंड कर वापस मानसा के लिए लौट रहा था। जब वह शाहकोट में पहुंचा तो अचानक नींद की झपकी आने से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर 6:45 मिनट पर प्रबंधकीय कांप्लेक्स के सामने बने फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक गुरप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की तरफ से सूचित करने पर 108 एंबुलेंस के मुलाजिम और मॉडल थाना शाहकोट के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। होमगार्ड सुखदेव सिंह ने मृतक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नकोदर भिजवा दिया था। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिवार के बयान के आधार पर 174 की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया है।

रेलवे फाटक पर ठंड से बुजुर्ग की मौत

तलवन रोड नूरमहल पर रेलवे फाटक के पास अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिली है। जीआरपी के जांच अधिकारी शिंदा सिंह ने बताया कि बुजुर्ग की मौत ठंड से हुई लग रही है। बुजुर्ग कुछ दिन से इसी जगह पर बैठता था। पास से कोई पहचान पत्र न मिलने से उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 174 की कार्रवाई की। डेडबॉडी को फिल्लौर के शव गृह में 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया है।

कार व बाइक की टक्कर बाइक सवार गंभीर घायल

कपूरथला-करतारपुर रोड पर फाजलपुर चौक में वीरवार शाम 6:00 बजे के करीब कार अौर बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों ने एंबुलेंस से करतारपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जालंधर के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान सुरजन सिंह निवासी गांव घुग्शेर के रूप में हुई। गई।

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