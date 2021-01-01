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एंंटरटेनमेंट शुरू:आज से फुल मोड में चलेंगे सिनेमाघर पर फिल्में पुरानी ही देखने को मिलेंगी

जालंधर2 घंटे पहले
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  • मार्च में पंजाबी फिल्म से होगा नई फिल्मों का सिलसिला शुरू

सरकार ने सिनेमाघर एक फरवरी से फुलमोड पर चलाने की मंजूरी दे दी है लेकिन इसके लिए सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रबंध करना होगा। हालांकि अभी पुरानी फिल्में ही चलेंगी लेकिन मार्च में नई फिल्मों का दौर शुरू होगा। इससे जालंधर की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में हलचल पैदा होगी। कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि नई फिल्में मार्च में आएंगी तो फरवरी प्राथमिक स्तर के माहौल में गुजरेगा। इसके बाद जालंधर के सिनेमाघरों में 8 माह से पसरा सन्नाटा टूटेगा। इस संबंध में रविवार को सिनेमाघरों को सैनिटाइज भी किया गया।

इन सिनेमाघरों में चल रहे शो...क्यूरो माॅल, सर्ब मल्टीपलेक्स, पीवीआर माॅल और वीवा कोलाज में फिलहाल शो चल रहे हैं। पीवीआर एमबीडी मॉल में 4 स्क्रीन में से 3 स्क्रीन्स पर ही फिल्में चलाई जा रही है। सभी सिनेमाहाल में स्कैन, सैनिटाइजर और मास्क सब अनिवार्य हैं। हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज करने से लेकर जरूरी हिदायतों की पालना हो रही है।

इसमें शारीरिक दूरी, फेस मास्क, स्वच्छता, आरोग्य सेतु ऐप, एंट्री और एक्जिट पाॅइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग शामिल है। कोरोना से बचाव के लिए दर्शकों को पेपर लेस टिकट दी जा रही है।दोआबा में कभी जालंधर में 12 सिनेमा और मंडी रोड पर फिल्म वितरकों के ऑफिस होते थे। ये पूरे पंजाब के सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रिंट भेजते, बड़े-बड़े रील मुंबई व दिल्ली से सिटी स्टेशन पर आसानी से आते थे।

डिस्ट्रीब्यूटर्स की पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन पर नजर
फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अशोक शर्मा कहते हैं कि अब सबसे पहले पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन पर हमारी नजर है, जो केंद्र की गाइडलाइंस के बाद जारी होनी है। मार्च में पंजाबी फिल्म में हलचल बढ़ाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर अनिल शर्मा कहते हैं कि आने वाली हिंदी फिल्म कोरोना दौर के बाद सबसे बड़ा टाइटल है। इसके बाद आधा दर्जन पंजाबी फिल्में इसी साल रिलीज होंगी।

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