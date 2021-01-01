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परीक्षा:सीटेट : 30 फीसदी ने नहीं दी परीक्षा, कैंडिडेट्स ने कहा- पिछले साल के मुकाबले आसान रहा एग्जाम

जालंधर3 घंटे पहले
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  • कोविड-19 गाइडलाइंस का किया पालन, नौ हजार उम्मीदवारों के लिए शहर में बनाए गए थे 15 सेंटर

सीबीएसई की ओर से रविवार को सीटेट की परीक्षा आयोजित की गई। दो सेशन में ली गई इस परीक्षा में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा ली गई। नौ हजार उम्मीदवारों के लिए शहर भर में 15 सेंटर बनाए गए थे। कोरोना महामारी संबंधी मानकों का पालन कराने के लिए परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले ही प्रवेश देना शुरू कर दिया गया था।

सबसे पहले सभी को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए, फिर हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद प्रवेश दिया गया। केंद्रों के मुख्य द्वार पर लगे मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी भी ली गई। सीबीएसई के सिटी कोआर्डिनेटर डॉ. रश्मि विज ने बताया कि सभी 15 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग व कोविड-19 के नियमों का पालन कराकर परीक्षा कराई गई। वहीं इस बार परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की उपस्थिति भी 30 प्रतिशत कम रही। कई सारे उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए नहीं आएं।

दो सेशन में आयोजित हुई परीक्षा -उम्मीदवारों के लिए परीक्षा दो सेशन में आयोजित करवाई गई। इसमें पहले सेशन की सुबह 9.30 से 12 बजे तक, दूसरे सेशन की परीक्षा दो बजे से शुरू होकर शाम 4.30 बजे तक चली। पहले सेशन में अपर प्राइमरी और दूसरे सेशन में प्राइमरी के उम्मीदवार शामिल हुए।
सिलेबस में से था पेपर...पेपर देकर बाहर निकली मंजीत कौर ने कहा कि पेपर अच्छा हुआ। किसी भी सवाल को हल करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। वहीं हरप्रीत और हर्षा ने बताया कि इस साल पेपर पिछले साल के मुकाबले काफी आसान रहा है। सारे सवाल ठीक थे। लुधियाना की कुसुम ने कहा कि सारा पेपर सिलेबस में से आया था। जरनल नॉलेज और ईवीएस का पेपर आसान रहा था मुकेरियां के गणेश राज ने कहा कि वैसे तो पेपर आसान था, लेकिन उन्हें पेडालॉजी के कुछ सवाल हल करने में परेशानी हुई। मैथ के सवाल आसान थे। तरलोचन ने कहा कि सभी सवाल ठीक थे। ढाई घंटे के अंदर सभी सवालों को हल कर लिया।

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