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ऑक्सीजन की सप्लाई:15 दिन में सिविल में शुरू होगा 1 मिनट में 690 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट, 24 घंटे मिलेगी सप्लाई

प्रभमीत सिंह । जालंधर3 घंटे पहले
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  • कोरोनाकाल के दौरान जिला प्रशासन की पहल से अपग्रेड हुआ सिविल अस्पताल

कोरोना के काल के दौरान जिला प्रशासन की पहल के बाद अब सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जेनेरेटिंग प्लांट का काम पूरा होना जा रहा है। 15 दिन में प्लांट शुरू हो जाएगा। अब यहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण जान नहीं गंवानी पड़ेगी। प्लांट का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। सिविल अस्पताल के सभी वार्डों, ऑप्रेशन थिएटरों, ट्रोमा, इमरजेंसी और जच्चा-बच्चा वार्ड के अलावा ऑर्थो वार्ड को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेंट्रल पाइप लाइन से जोड़ दिया गया है। गौर हो कि पंजाब हेल्थ सिस्टम कार्पोरेशन की तरफ से सिविल अस्पताल में बनाया जा रहा ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट एक मिनट में 690 लीटर ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। इसके अलावा अगर किसी कारण ऑक्सीजन प्लांट बंद हो जाता है तो अस्पताल के पास अगले दो दिन का बैकअप भी रहेगा।

हालांकि वर्तमान समय में सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों को प्राइवेट कंपनी से रोज भरवाया जाता है। इसके बाद उन्हें मैनिफोल्ड पर लगा अस्पताल के अलग अलग वार्डों तक ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इसके अलावा कई वार्डों में दर्जा-4 कर्मी लिफ्ट के जरिए सिलेंडरों को वार्डों में लेकर जाता है।

24 घंटे में 133 सिलेंडर होंगे तैयार, शुद्धता 92% होगी- सिविल अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट में जहां 1 घंटे में 690 लीटर ऑक्सीजन जेनरेट होगी। वहीं 24 घंटे में 7.5 किलो के 133 सिलेंडर तैयार होंगे। प्लांट तैयार कर रहे ठेकेदार का कहना है कि प्लांट से बनने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता 92 फीसदी रहेगी, जिसे समय-समय पर चेक किया जाएगा। वहीं प्लांट को चलाने के लिए बड़ा जेनरेटर को भी लगाया गया है। प्लांट की वर्किंग के बारे में बताते डॉ. परमजीत सिंह ने बताया कि प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन कई प्रकार की विधियों और सेक्शन से गुजरेगी, जिसके आखिर में प्रेशर स्विंग एडजॉर्पशन (पीएसए) की विधि से पास करने के बाद ऑक्सीजन बनेगी।

सिलेंडरों में गैस भरवाने के फर्जी बिलों के खेल पर लगेगी लगाम... सिविल में हर साल सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने में 25 से 30 लाख रुपए खर्च आता था। हालांकि ये सिलेंडर किस रेट पर भरे जा रहे हैं और पिछले समय में रेटों में क्या बदलाव आया इसकी समीक्षा किसी अधिकारी ने नहीं की। वहीं, अस्पताल के ही डॉक्टर कई बार कर्मियों पर फर्जी बिल बनाने का आरोप लगा चुके हैं। फर्जी बिलों प्लांट बनने के बाद लगाम लगेगी। हालांकि कोविड के इलाज के दौरान 50 लाख से अधिक खर्च आया है।

डॉ. परमिंदर कौर ने कहा- क्रिटिकल मरीजों के लिए वरदान साबित होगा प्लांट... सिविल अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. परमिंदर कौर का कहना है कि प्लांट का सबसे अधिक फायदा क्रिटिकल मरीजों को होगा। जब 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी तो मरीज को बचाया जा सकेगा। बता दें अस्पताल में ऑक्सीजन का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

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