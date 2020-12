Hindi News

Claim Of JDA Apply For Self employment Soldier Group Group Chairman Anil Chopra Said, My Name Is Wrong, Someone Else Applied In My Name

केस पर किच-किच: JDA का दावा- आवेदन दे खुद माना काॅलोनी काटी, St. Soldier Group ग्रुप चेयरमैन चोपड़ा बोले, मेरा नाम गलत, नहीं किया अप्लाई

St. Soldier Group के चेयरमैन अनिल चोपड़ा का कहना है कि वो पुलिस को एप्लीकेशन देकर अपना नाम कटवाएंगे।

JDA के पत्र के बाद पुलिस ने थाना भोगपुर में दर्ज की है अवैध कॉलोनी काटने की FIR

थाना भोगपुर में जालंधर रूरल पुलिस द्वारा St. Soldier Group ग्रुप के चेयरमैन अनिल चोपड़ा पर FIR दर्ज होने पर विवाद हो गया है। चेयरमैन अनिल चोपड़ा का कहना है कि यह कॉलोनी उन्होंने नहीं काटी है और न ही उन्होंने कभी इसको रेगुलर करने के लिए आवेदन दिया। उनके नाम से किसी ने रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन कर दिया होगा।

FIR में उनका नाम गलत लिखा हुआ है, वो आज ही पुलिस को एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि FIR से उनका नाम काटा जाए। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में उनका सिर्फ स्कूल चलता है, उसे देखकर कॉलोनी उनकी समझ ली गई। चोपड़ा बोले कि मैंने न तो यहां कोई जमीन खरीदी, न ही बेची और न ही किसी के नाम रजिस्ट्री कराई, फिर कॉलोनी मेरी कैसे हो गई?।

पॉलिसी पर भी खड़े किए सवाल

अनिल चोपड़ा कॉलोनाइजर्स एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी ही गलत है। कॉलोनियों में प्लाट बिक चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं और अब कॉलोनाइजरों पर पार्क छोड़ने की शर्त थोपी जा रही है, यह संभव नहीं है। पहले जो 'As Is Where Is' के आधार पर पॉलिसी आई थी, उसी में कॉलोनियों को रेगुलर किया जाना चाहिए। कॉलोनाइजर तो कॉलोनी रेगुलर करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ही नहीं कर रही।

पढ़िए... FIR में JDA का दावा, चोपड़ा ने खुद माना कि अवैध कॉलोनी काटी है

थाना भोगपुर में JDA के JE नवप्रीत सिंह के पत्र के पुलिस को पत्र के आधार पर जो FIR दर्ज हुई है, उसमें सरकार की 21 अगस्त 2013 को आई रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत 447-L मॉडल टाउन के रहने वाले अनिल चोपड़ा ने 15 अक्टूबर 2013 को 2.862 एकड़ में काटी 'लड़ाई रोड कॉलोनी' को रेगुलर करने के लिए आवेदन नंबर 162942 दिया था। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

पॉलिसी की शर्तें पूरी न होने की वजह से 13 जून 2016 को इस अवैध कॉलोनी को रेगुलर करने का केस खारिज कर दिया गया। फिर सरकार ने 12 जनवरी 2017 को नोटिफिकेशन के तहत पॉलिसी में कॉलोनाइजरों, बिल्डिंग व प्लॉट मालिकों को मौका दिया कि जिनके केस रिजेक्ट भी हो चुके, उन पर दोबारा विचार किया जाए। इसके बाद 3 जनवरी 2019 को JDA दफ्तर से पत्र नंबर 164 भेजकर अनिल चोपड़ा को कॉलोनी को रेगुलर कराने के लिए दोबारा अप्लाई करने को कहा गया लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया।

JDA के मुताबिक रेगुलर करने का पहले आवेदन करते वक्त अनिल चोपड़ा ने खुद माना कि उन्होंने गांव लड़ाेई में अवैध कॉलोनी काटी है। इस बारे में फील्ड स्टाफ से भी रिपोर्ट ली गई। इससे स्पष्ट है कि अनिल चोपड़ा ने पुडा के किसी समर्थ अफसर से लाइसेंस लिए बिना यह कॉलोनी काटी।

PAPRA की 7 धाराओं के तहत पर्चा

St. Soldier Group के चेयरमैन अनिल चोपड़ा पर थाना भोगपुर में PUNJAB APARTMENT AND PROPERTY REGULATION ACT 1995 की धारा 3(1), 5(1), 9, 14(1), 15, 18(1), 36(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। JDA के मुताबिक इन धाराओं का उल्लंघन करने पर 3 से 7 साल तक कैद व 2 से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है।