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वेदर अपडेट:अगले 48 घंटे शीत लहर का अलर्ट, श्वास रोगी न करें सुबह की सैर, इनडोर योग बेहतर

जालंधरएक घंटा पहले
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  • प्रदूषण और सर्दी बढ़ी, रविवार तक धूप निकलने के आसार कम, कोल्ड वेव का रहेगा पूरा असर, मध्यम गति की हवाएं चलेंगी

सर्दी लगातार जोर पकड़ रही है। सुबह 7 बजे तापमान 8 रहा जबकि रात को 6 डिग्री नोट किया गया। दिन में भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा है। घनी धुंध में धूल व वाहनों का धुआं मिलने से प्रदूषण भी चरम पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बुधवार को 113 था, जोकि वीरवार शाम 6 बजे 168 तक पहुंच गया है। कहर की सर्दी व प्रदूषण के बावजूद लोग अल सुबह सैर करने व साइकलिंग करने के लिए निकल रहे हैं जबकि माहिरों का कहना है कि इन दिनों केवल इनडोर योग ही बेहतर है। जिन लोगों को सांस रोग है, वे सुबह-शाम सैर न करें।

सूरज ढलने से पहले टहलना अच्छा... अभी भी सुबह हाईवे के किनारे लोग साइकलिंग और सैर के लिए निकल रहे हैं। जबकि तीखी सर्दी व चरम पर पहुंचे प्रदूषण के बीच इसे बंद करना चाहिए। डाॅ. रवि शर्मा ने बताया कि इनडोर योग बेहतर होता है। बुजुर्गों को शाम को सूरज ढलने से पहले या फिर दोपहर को धूप निकलने पर टहल लेना चाहिए। जिन्हें सांस की बिमारी है, उन्हें भी ज्यादा सर्दी के बीच सैर नहीं करनी चाहिए। इनडोर हलकी वर्जिश बेहतर है।

धुंध बढ़ी, विजिबिलिटी 300 मीटर रही

मौसम केंद्र के अनुसार वीरवार सुबह धुंध में विजिबिलिटी केवल 300 मीटर रही है। जालंधर से दिल्ली तक हाईवे पर धुंध रहेगी। अभी रविवार तक धूप निकलने के आसार कम हैं। जबकि कोल्ड वेव का पूरा असर रहेगा। उत्तर-पश्चिमी मध्यम गति की हवाएं 6-7 किलोमीटर प्रति घंटा चलती रहेंगी। फिलहाल बारिश नहीं है। रात का टेंपरेचर 23 दिसंबर तक अधिकतम 6 डिग्री तक रहेगा जबकि दिन में अधिकतम 14 तक जाएगा। कम जनसंख्या वाले एरिया में तीखी सर्दी व घनी धुंध का असर ज्यादा रहेगा। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी माॅनिटरिंग स्टेशन ने जालंधर में प्रति घनमीटर हवा में 168 फीसदी प्रदूषण के कणों की रिपोर्ट दी है।

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