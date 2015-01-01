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21 ब्लैक स्पॉट पर अभी तक काम शुरू नहीं:कमेटी ने ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे को नोटिस जारी कर सुधार के दिए आदेश

जालंधर10 मिनट पहले
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सिटी और नेशनल हाईवे पर 21 ब्लैक स्पॉट को बंद करवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी ने नेशनल हाईवे और ट्रैफिक पुलिस को नोटिस जारी किया है। ब्लैक स्पॉट की जगह पर बोर्ड लगाने और सुधार करवाने के लिए रोड सेफ्टी में कई बार मुद्दा उठाया गया। मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों व नेशनल हाईवे के कर्मचारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी ब्लैक स्पॉट पर काम नहीं किया गया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं।

हालांकि एडवाइजरी कमेटी ने अब सख्ती करते हुए दोनों विभागों को इसमें सुधार करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उनके मुताबिक इंजीनियरिंग फाल्ट के चलते यहां हादसे हो रहे हैं, जिनको दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जब तक ब्लैक स्पॉट खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ट्रैफिक पुलिस व नेशनल हाईवे को टेंपरेरी हल करना होगा। हालांकि नेशनल हाईवे के कर्मचारियों द्वारा कुछ जगह पर काम शुरू करवा दिया गया है।

ब्लैक स्पॉट और एक्सीडेंट प्रोन एरिया के लगाए जाने हैं बोर्ड: ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी के इंजीनियर कर्णदीप सिंह ने बताया कि पिछले महीने जो रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग हुई है। उसमें भी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने का मुद्दा उठाया गया है। दोनों विभागों को सुधार करने के लिए बोला दिया गया है और अब नोटिस जारी किए गए हैं। जहां-जहां ब्लैक स्पॉट हैं वहां पर ब्लैक स्पॉट के बोर्ड और एक्सीडेंट प्रोन एरिया के बोर्ड लगाने जरूरी हैं। नेशनल हाईवे को भी ब्लैक स्पॉट इंप्रूव करने के लिए बोल दिया गया है।

दैनिक भास्कर ने पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड परमजीत सिंह से जाना कि इन 21 ब्लैक स्पॉटों पर से फॉल्ट कैसे किए जा सकते हैं दूर

1. वेरका मिल्क प्लांट अंडरपास- फ्लाईओवर के दोनों तरफ रफ्तार कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। 2. भगत सिंह कॉलोनी के सामने हाईवे- लोग हाईवे क्रॉस करते हैं, जिनके लिए रेलिंग लगवानी जरूरी। 3. पठानकोट चौक- सर्विस रोड पर गड्ढे, निगम या नेशनल हाईवे करवाए ठीक। 4. दकोहा और मोदी रिसोर्ट के सामने अवैध कट- इन दोनों कटों को बंद करवाकर ट्रैफिक को धन्नोवाली की तरफ किया जाए डायवर्ट। 5. चौगिट्टी फ्लाईओवर- जब तक फ्लाईओवर चौड़ा नहीं होता साइन बोर्ड लगाए जाएं। 6. गढ़ा रोड- रोड की खस्ता हालत को ठीक किया जाए। 7. इन पॉइंट पर अवैध रास्तों को बंद करवाए नेशनल हाईवे- फेयर फार्म, कालिया कॉलोनी, लम्मा पिंड टी पॉइंट, सुच्ची पिंड, रामा मंडी चौक, दकोहा फाटक, मोदी रिसोर्ट के सामने हाईवे और धन्नोवाली रोड। 8. इन पॉइंट पर हैवी ट्रैफिक से होते हैं हादसे- चुनमुन चौक, पीएपी चौक, अवतार नगर, शीतल नगर मकसूदां और टैगोर अस्पताल।

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