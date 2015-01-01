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कार्यालय में जमकर हंगामा:निगम में कांग्रेस नेता लक्की की दादागिरी, एमटीपी को बाजू से पकड़कर जेसी दफ्तर ले गए

जालंधरएक घंटा पहले
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एमटीपी की बाजू पकड़ कर जेसी हरचरण सिंह के कमरे में ले जाते मलविंदर सिंह लक्की।
  • लक्की ने कहा- 10 माह से लटका रखी है मेरी सीएलयू की फाइल
  • एमटीपी बोले- अप्रूवल बिना हो रही रेनोवेशन रोकने पर गुस्साए

पंजाब मीडियम स्केल इंडस्ट्री बोर्ड के डायरेक्टर मलविंदर सिंह लक्की ने शुक्रवार दोपहर को निगम दफ्तर में जमकर हंगामा किया। आरोप था कि बीएमसी चौक नजदीक बद्रीनाथ काॅलोनी में उनकी प्राॅपर्टी की सीएलयू की फाइल मार्च से लटका रखी है। जबकि वे सीएलयू के 40 लाख रुपए देने को तैयार हैं। इसके बावजूद एमटीपी काम करने को राजी नहीं हैं। गुस्साए लक्की ने एमटीपी परमपाल सिंह की बाजू पकड़ी और खींचते हुए जॉइंट कमिश्नर हरचरण सिंह के कमरे में पहुंच गए।

वहां आरोप लगाया कि कैंट के एमएलए परगट सिंह के कहने पर एमटीपी ने उनकी फाइल रोक रखी है। लक्की ने अफसरों के रिश्वत लेने, अवैध काॅलोनी और निर्माण कराने, गरीबों के साथ धक्का करने को लेकर कई आरोप लगाए। जवाब देते हुए जेसी ने कहा कि फाइल की जांच की जाएगी कि आखिर देरी क्यों हुई। फाइल सही है तो उसे लंबित करने का कारण संबंधित स्टाफ से पूछा जाएगा।

उधर, एमटीपी ने कहा कि लक्की के सीएलयू की फाइल अधूरी होने के कारण लंबित है। वे नक्शा पास कराए बगैर निर्माण करवा रहे हैं। एटीपी राजिंदर शर्मा दो बार मौके पर जाकर काम रोक चुके हैं, बस इसी बात का गुस्सा दिखाया गया है।

यूनियन ने कहा, लक्की का रवैया सही नहीं, सोमवार को लेंगे फैसला

म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन के प्रधान सुपरिंटेंडेंट मंदीप सिंह ने कहा कि कांग्रेस लेता लक्की के रवैये का विरोध करते हैं। अगर कोई परेशानी या शिकायत है तो बड़े अफसरों के सामने बात रखें, उनका अधिकार है। लेकिन एमटीपी या किसी और स्टाफ के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोमवार को यूनियन की मीटिंग करके इस बारे में अगले कदम को लेकर फैसला लेंगे।

परगट सिंह बोले- कौण लक्की, मैं तां जाणदा वी नईं

​​​​​ कैंट के एमएलए परगट सिंह ने लक्की द्वारा सीएलयू फाइल रुकवाने के लगाए गए आरोपों को लेकर कहा, ‘कौण लक्की, मैं तां जाणदा वी नईं। कदी मिलेआ वी नईं इस नूं।’ साथ ही उन्होंने कहा कि वे न तो ऐसे काम करते हैं और न ही इसमें कोई विश्वास है। किसी की फाइल में क्या करना है, यह निगम का काम है और वे अपने मानक के अनुसार काम करे। ऐसे मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं।

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