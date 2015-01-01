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कांग्रेस पार्षद और मोहल्ले वालों के झगड़े में चली गोली:वाटर कनेक्शन को लेकर हुआ विवाद, पार्षद बाजवा के बेटे पर गोली चलाने का आरोप, 7 लोग जख्मी

जालंधरएक घंटा पहले
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बस्ती पीरदाद में वीरवार सुबह करीब 10:30 बजे पानी के कनेक्शन को लेकर हुए विवाद में कांग्रेसी कौंसलर लखबीर सिंह बाजवा और उनके बेटे राहुल समेत 7 लोग जख्मी हो गए। इलाका वासियों ने आरोप लगाया कि राहुल ने इस दौरान गोली चला दी जबकि राहुल ने कहा कि उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि उसका रिवाॅल्वर छीनकर उस पर गोली चलाई गई लेकिन वह बच गया। मोहल्लेवासी सन्नी ने कहा कि राहुल झूठ बोल रहा है।

एसीपी पलविंदर सिंह का कहना है कि गोली चली है और दोनों ओर से एक-दूसरे पर गोली चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना बस्ती बावा खेल के एसएचओ अनिल कुमार अपनी टीम के साथ बस्ती पीरदाद पहुंचे। दोनों पक्ष इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचे तो वहां भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई मगर तैनात गार्द ने दोनों पक्ष अलग कर दिए।

20 लोगों ने मारपीट की और रिवॉल्वर छीन फायर किया : राहुल

राहुल ने बताया कि उसके पिता लखबीर बाजवा वार्ड-76 के कांग्रेसी कौंसलर हैं। बस्ती पीरदाद में उनकी महिला रिश्तेदार को मोहल्ले के लोग वाटर कनेक्शन नहीं लेने दे रहे थे और उनके पिता से विवाद कर रहे थे। पिता के साथ गए दोस्त का मैसेज आने पर वे मौके पर पहुंचा। इस बीच सन्नी, डैनी, योगा और उसके 20 से ज्यादा साथी आ गए और मारपीट शुरू कर दी। राहुल ने कहा कि उसकी रिवाॅल्वर गायब कर दी गई।

बचने के लिए हम पर आरोप लगा रहा राहुल
जख्मी सन्नी ने कहा कि मोहल्ले में पानी की दिक्कत चल रही है। कौंसलर बाजवा दादागिरी कर कनेक्शन करवाने लगे। राहुल ने एक युवक को थप्पड़ और उसके सिर पर रिवाॅल्वर का बट मार दिया। हमले में महिला कुलदीप भी जख्मी हो गईं। गोली राहुल ने चलाई थी।

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