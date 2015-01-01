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  • Corona Had 2 Elderly Deaths, 84 New Cases, Both The Ages Were Over 70, The Total Number Of Deaths Was 480 And The Total Number Of Patients Was 15597.

कोरोना का कहर:कोरोना से 2 बुजुर्गों की मौत, 84 नए केस, दोनों लोगों की उम्र थी 70 पार, मरने वालों की कुल संख्या 480 और मरीजों की कुल गिनती 15597 हुई

जालंधर2 घंटे पहले
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जिले में शनिवार को शहर के मुकाबले देहात में कोरोना के ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। सेहत विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 84 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 मरीज बाहरी जिलों के होने के कारण 77 को ही जिले के आंकड़े में जोड़ा गया है। जिले में अब तक कोरोनावायरस के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 15597 हो गई है। शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक 84 लोगों में से 29 लोगों को सरकारी लैबोरेट्री की रिपोर्ट के द्वारा कोरोनावायरस की पुष्टि हुई है।

वहीं प्राइवेट लैबोरेट्री से 55 लोगों की कोरोनावायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि शनिवार को शहर के मुकाबले देहात के रहने वाले ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं, शनिवार को कोरोनावायरस के इलाज के दौरान 78 और 75 साल के दो बुजुर्गों की मौत हो गई। एक मरीज का सिविल अस्पताल और दूसरे का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं दोनों मरीज अन्य अस्पतालों से रेफर होकर आए थे। जिले में कोरोनावायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या 480 तक पहुंच गई है। शनिवार को फ्लू काॅर्नर में 112 लोग जांच करवाने पहुंचे, जिनमें से 90 लोगों के आरटी-पीसीआर, 18 लोगों के रेपिड एंटीजन टेस्ट और 4 लोगों के ट्रूनेट से टेस्ट किए गए। इसके अलावा तीन लोगों को होम आइसोलेट किया गया।

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