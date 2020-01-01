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जालंधर विजिलेंस के ट्रैप में फंसे:दुकान का नक्शा पास करने के बदले 5 हजार रिश्वत लेता निगम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर व आर्किटेक्ट गिरफ्तार

जालंधर2 घंटे पहले
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रिश्वत लेते पकड़े बिल्डिंग इंस्पेक्टर व आर्किटेक्ट (दोनों के मुंह ढके हुए) को पकड़कर ले जाती विजिलेस टीम। - Dainik Bhaskar
रिश्वत लेते पकड़े बिल्डिंग इंस्पेक्टर व आर्किटेक्ट (दोनों के मुंह ढके हुए) को पकड़कर ले जाती विजिलेस टीम।
  • अष्टामफरोश से मांग रहे थे रिश्वत, शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगा पकड़े

दुकान का नक्शा पास करने के बदले 5 हजार रिश्वत मांंगने वाले नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर व आर्किटेक्ट को विजिलेंस ने रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला होशियारपुर का है, जहां जालंधर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है। दोनों के खिलाफ करप्शन एक्ट व साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस पड़ताल कर रही है कि इससे पहले उन्होंने किन-किन लोगों से रिश्वत ली है।

पहले इंस्पेक्टर ने नक्शा रिजेक्ट किया

विजिलेंस के SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि बिल्ला दिलावर ने शिकायत दी थी कि वह होशियारपुर के तहसील कांप्लेक्स में अष्टामफरोश है। उसने साल 2018 में चौधरी बलवीर सिंह एनक्लेव बजवाड़ा होशियारपुर में दुकान की जगह खरीदी थी। बाद में उसने इसे पत्नी के नाम पर कर दिया। उसके ऊपर दुकान बनाने के लिए उसने NOC ली। फिर उसका नक्शा तैयार कर नगर निगम होशियारपुर से ऑनलाइन पास करवाने के लिए मिलाप नगर मार्केट प्रभात चौक होशियारपुर के आर्किटेक्ट दविंदर सिंह को दे दिया। बतौर एप्लीकेशन फीस 2200 रुपए उसने आर्किटेक्ट को दे दिए। इसके अलावा 1000 रुपए आर्किटेक्ट को दिए। उस समय के बिल्डिंग इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने मौके पर जाकर उनकी जगह की फोटो खींची, लेकिन नक्शा रिजेक्ट कर दिया।

नया इंस्पेक्टर आया तो आर्किटेक्ट के जरिए मांगे 10 हजार

नवंबर 2020 में इंस्पेक्टर गुरप्रीत की बदली हो गई और पटियाला से गौरव ठाकुर आ गया। वो गौरव से मिला तो उसने कहा कि पहले गुरप्रीत के लगाए एतराज दूर करो। इस बारे में उसने आर्किटेक्ट दविंदर सिंह से बात की तो उसने कहा कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर गौरव बिना पैसे लिए तुम्हारा काम नहीं करेगा। आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर गौरव से बात की और फिर कहा कि वो नक्शा पास करने के लिए 10 हजार रुपए मांग रहा है।

5 हजार में हुआ सौदा तय, रिश्वत लेते विजिलेंस ने पकड़ा

अष्टामफरोश बिल्ला ने कहा कि वो इतने पैसे नहीं दे सकता तो दविंंदर ने गौरव से बात कर 5 हजार में सौदा तय कर लिया। बिल्ला ने कहा कि वो सीधे गौरव ठाकुर को पैसे दे देगा तोे आर्किटेक्ट ने कहा कि वो ऐसे सीधे पैसे नहीं लेगा। यह पैसे उसके जरिए गौरव तक पहुंचेंगे। बिल्ला 27 जनवरी को पैसे देने की बात कहकर लौट आया और विजिलेंस को शिकायत कर दी। कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर मनमोहन कुमार की अगुवाई में विजिलेंस टीम गठित की गई। जिसके बाद गवाहों की मौजूदगी में ट्रैप लगा बिल्डिंग इंस्पेक्टर गौरव ठाकुर व आर्किटेक्ट दविंदर सिंह को प्रभात चौक होशियारपुर से 5 हजार रिश्वत लेेते गिरफ्तार कर लिया।

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